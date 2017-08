El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 19 agosto 2017 Boca juega su último amistoso antes del inicio de la Superliga Boca Juniors, actual campeón del fútbol argentino, jugará hoy ante Cerro Porteño, desde las 21:45 en Asunción, un encuentro amistoso que se realizará en el marco de la reinauguración de "La Olla", el estadio del club azulgrana.

Este será el último partido de Boca antes de su debut en la Superliga, el domingo 27 ante Olimpo de Bahía Blanca, desde las 18:05 en la Bombonera.

El amistoso con el equipo del Barrio Obrero despertó gran expectativa en Paraguay, ya que Cerro Porteño es uno de los clubes más populares del fútbol guaraní.

Prueba de ello es que hace varios días que están agotadas las entradas y se esperan 45 mil espectadores que podrán disfrutar de varios espectáculos previos y la presencia de ex jugadores, ex dirigentes e hinchas famosos del "Ciclón" paraguayo.

En Boca jugarán los titulares, debido a la suspensión del encuentro por Copa Argentina ante Brown de Madryn, que estaba programado para el próximo miércoles en Mendoza.

La idea era entonces poner un equipo con mayoría de suplentes, pero finalmente lo harán casi los mismos que golearon por 5-0 a Gimnasia y Tiro de Salta el lunes pasado en Formosa, por la Copa Argentina.

De las tres incorporaciones que Boca concretó para la nueva temporada, Paolo Goltz y Edwin Cardona estarán otra vez en el once inicial, mientras que Cristian Espinoza estará en la delegación pero aguardará en el banco de los relevos y seguramente ingresará en la segunda parte.

La delegación boquense viajará a Asunción en vuelo chárter a las 19:30 y regresará de la misma manera apenas finalizado el partido de hoy.

Entre los que no viajarán ya está confirmado Fernando Gago, a quien el técnico Guillermo Barros Schelotto prefiere darle descanso y preservarlo para el arranque del torneo de Primera división. Además de los titulares, la lista de convocados la completan Guillermo Sara, Santiago Vergini, Gino Peruzzi, Julián Chicco, Gonzalo Maroni, Fernando Zuqui, Walter Bou y Cristian Espinoza.

En las últimas semanas, Boca jugó cinco partidos, cuatro amistosos y uno oficial, en los cuales gano 2 y empato 3. El oficial fue ante Gimnasia y Tiro de Salta en la ciudad de Formosa, donde se impuso por 5 a 0 por los 32avos. de la Copa Argentina.

En los amistosos, venció a Villarreal de España por 2 a 0 y empató con Nacional de Montevideo 1 a 1 (venció por penales); con Colón 2 a 2 y con Banfield 1 a 1 (ganó por penales).

Cerro Porteño, por su parte, participa en la Copa Conmebol Sudamericana y jugará ante Junior de Colombia el 12 de septiembre -en Asunción- el partido de ida.

Hasta ahora, el equipo que dirige el colombiano Leonel Alvarez tiene una discreta campaña en el torneo clausura de Paraguay, donde esta séptimo con 4 puntos y a seis del puntero Libertad.

Cerro pondrá ante Boca su mejor equipo y por eso suspendió el partido que por la quinta fecha del certamen local tenía que jugar ante Capiatá.

Boca y Cerro Porteño jugaron hasta hoy 19 partidos, con 9 triunfos "xeneizes", 6 del equipo paraguayo, y 4 empates.



PROBABLES FORMACIONES



Cerro Porteño: Antony Silva; Fabian Franco, Santiago Molina, Ignacio Pallas y Hugo Aquino; Jorge Rojas, Rodrigo Rojas, Marcos Riveros y Juan Aguilar; Oscar Ruiz y Alfio Oviedo. DT: Leonel Alvarez.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Edwin Cardona; Cristian Pavón, Darío Bendetto y Oscar Benítez o Agustín Bouzat. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Estadio: La Nueva Olla (Cerro Porteño).

Hora: 21:45.

TV: ESPN 2.



