El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 30 abril 2017 Boca quiere volver al triunfo luego de dos empates seguidos Será en el partido saliente de los cuatro que darán continuidad a la 22ª fecha del Campeonato de la AFA de Primera división. El 'Xeneize' viene de empatar ante Atlético Rafaela y necesita ganar para seguir solo en la punta.

Boca Juniors, líder del torneo de Primera División, pero que no ganó en sus dos últimas presentaciones, recibirá hoy a Arsenal de Sarandí, ubicado en el último puesto, con la premisa de retomar el camino de la victoria para despejar dudas y despegarse de sus perseguidores, más la inclusión del juvenil Gonzalo Maroni, en el partido saliente de los cuatro que darán continuidad a la fecha 22 del torneo de Primera división.

El encuentro se jugará desde las 19.10 en la cancha de Boca, popularizada a nivel mundial como "La Bombonera", será arbitrado por el neuquino Darío Herrera y lo televisará Canal 13.

Boca es líder con 45 puntos y apenas dos derrotas en todo el campeonato, pero un par de empates, ante Patronato (1-1) de local y Atlético de Rafaela (0-0) de visitante, permitieron a acercarse al pelotón de atrás, de manera que precisa una victoria para recuperar la confianza, despejar ciertas dudas y también para llegar fortalecido al superclásico que jugará en 'La Bombonera' dentro de 15 días.

Arsenal, último con apenas 11 puntos, sólo ganó dos veces y está ubicado en zona de descenso junto a Temperley, Sarmiento de Junín y Atlético de Rafaela.

El equipo del Viaducto pretende, como antes hicieron Talleres, que ganó 2-1, y Patronato, que se llevó un empate, lograr un buen resultado en La Boca, para fortalecerse en la recta final del torneo cuando se definirá su continuidad en la máxima categoría.

El entrenador de Arsenal, Humberto Grondona, repetirá en La Boca la formación que perdió la semana pasada en Sarandí con Independiente (2-0), siempre y cuando el mediocampista ofensivo Lucas Wilchez deje atrás el dolor que arrastra en la pierna derecha, luego de haber sufrido una paralítica en el entrenamiento del jueves pasado. En el caso de que Wilchez no pueda jugar, su reemplazante será Gonzalo Bazán. Boca, por su parte, contará con el regreso después de cinco fechas de su capitán y líder Fernando Gago, recuperado de un desgarro que le impidió jugar los partidos ante Defensa y Justicia, Vélez Sarsfield, Patronato y Rafaela.

Gago ingresará en el mediocampo por el rosarino Pablo Pérez, suspendido por haber acumulado cinco tarjetas amarillas, y la otra variante, sorpresiva, será la inclusión de Maroni por el mendocino Fernando Zuqui, en un cambio de características más ofensivas, ya que el ex Godoy Cruz es un volante de ida y vuelta que dispuso de una oportunidad para mostrarse ante Rafaela pero no la aprovechó, ya que aportó poco y nada.

Maroni, de 18 años y adquirido hace 15 meses a Instituto, le ganó la pulseada a Nazareno Solís y Oscar Junior Benítez, en una decisión fuerte del mellizo, que pretende que el equipo tenga mayor circulación de la pelota.

El cordobés, un organizador nato, sobresalió en la división Reserva y se caracteriza por su muy buena técnica y excelente pegada, y por eso tendrá su oportunidad desde el inicio.

Maroni jugó 15 minutos el año pasado en La Plata, en el partido que Boca perdió con Estudiantes (3-1) y su inclusión se dio luego de una charla que mantuvo el mellizo Guillermo Barros Schelotto con el entrenador de la división reserva Rolando Schiavi.

Boca apostará a la inteligencia de Gago para manejar la pelota y los tiempos del equipo, más la velocidad del cordobés Cristian Pavón y la capacidad goleadora de Darío Benedetto, sumado a las proyecciones de dos laterales que atacan mejor de lo que defienden como Gino Peruzzi y el colombiano Frank Fabra.



PROBABLES FORMACIONES



Boca: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde y Frank Fabra; Wilmar Barrios, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Gonzalo Maroni; Cristian Pavón y Darío Benedetto. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Arsenal: Pablo Santillo; Leandro Marín, Marcos Curado y Claudio Corvalán; Sergio Velázquez, Franco Bellocq, Renso Pérez, Federico Milo y Lucas Wilchez o Gonzalo Bazán; Juan Brunetta y Julio Rodríguez. DT: Humberto Grondona.

Estadio: Boca Juniors.

Hora: 19:10.

Arbitro: Darío Herrera.

TV: Canal 13.



Fuente: