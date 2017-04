El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 10 abril 2017 Boca se impuso a Vélez y sigue solo en lo más alto El "Xeneize" triunfó con goles de Darío Benedetto, Gino Peruzzi y Cristian Pavón. El descuento del local fue obra de Maximiliano Romero. De esa manera, Boca se mantiene como absoluto líder y le lleva cinco puntos a su escolta Newell's. El "Fortín", que se retiró silbado, jugó todo el segundo tiempo con diez por la expulsión de Héctor Canteros a los 42' de la etapa inicial.

Boca le ganó anoche 3 a 1 a Vélez Sarsfield en el José Amalfitani y se afianzó en lo más alto del Campeonato del fútbol argentino de Primera división. El equipo de Barros Schelotto fue muy superior en el primer tiempo, pero gracias a la actuación de Assmann, el arquero local, se fue en ventaja por la mínima por el tanto de Darío Benedetto.

Sin embargo, al inicio del complemento, Gino Peruzzi aumentó para el equipo visitante, que recibió el descuento por intermedio de Maximiliano Romero a ocho minutos del final. Dos minutos después, Cristian Pavón volvió a tranquilizar a Boca para el 3-1 final.

Con estos tres puntos, el 'Xeneize' recuperó la ventaja de cinco unidades sobre Newell's, su único escolta. En tanto, Estudiantes y San Lorenzo marchan a seis unidades y River, que venció antes a Quilmes, a ocho.

Boca tuvo momentos de alto vuelo futbolístico, sobre todo en el primer tiempo. Ricardo Centurión volvió a ser determinante y clave en cada ataque del elenco visitante. La primera aproximación para el 'Xeneize' fue a los 5′, cuando una buena combinación con Peruzzi terminó con un remate al cuerpo del arquero Fabián Assmann.

A los 7', Pablo Pérez demoró un contragolpe que lo tuvo con opción de pase a otros tres compañeros y encontró de nuevo al arquero del Fortín bien ubicado para contener. Un minuto después, Cristian Pavón reventó el travesaño con un potente remate a colocar.

Fueron quince minutos en los que Boca arrinconó a Vélez, que nunca pudo incomodar el arco custodiado por Agustín Rossi.

Hasta que llegó el primer tanto del partido. Otra vez con la defensa local mal ubicada, Pavón entró en velocidad y mandó un pase rasante al medio para el ingreso de Benedetto, quien sólo tuvo que empujar al gol a los 24 minutos. El delantero 'xeneize' es el goleador del equipo y del campeonato con 11 tantos.

Tras ese gol, Boca bajó la intensidad pero no dejó nunca de atacar. Pablo Pérez volvió a tener su chance con un remate de media distancia, que tapó Assmann. Mientras que la única aproximación que podría entenderse como peligrosa a favor de Vélez fue a la media hora con un penal que reclamó Diego Zabala y todo el público de Liniers. Sin embargo, no hubo infracción dentro del área.

A poco de finalizar el primer tiempo, Héctor Canteros fue expulsado de manera directa por Patricio Loustau por una dura plancha sobre Juan Manuel Insaurralde.

En el complemento, Boca arrancó con pleno dominio de partido y rápidamente marcó el segundo gol. Fue a los 8 minutos por obra de Gino Peruzzi, con pasado en Vélez, por eso no lo gritó, tras convertir de cabeza.

Pese al hombre de menos, el 'Fortín' se las ingenió para descontar por intermedio de Maximiliano Romero a los 37′. Sin embargo, cuando la ilusión por la remontada cobraba fuerza, apareció Cristian Pavón para poner el 3-1 definitivo.



SINTESIS



VELEZ SARSFIELD 1 - BOCA JUNIORS 3

Vélez: Fabián Assmann; Maximiliano Caire, Fabián Cubero, Cristian Nasuti y Brian Cufré; Diego Zabala, Leandro Desábato, Héctor Canteros y Gonzalo Díaz Nachar; Juan Manuel Martínez y Mariano Pavone. DT: Omar De Felippe.

Boca: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde y Frank Fabbra; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gol PT: 24' Darío Benedetto (BJ).

Goles ST: 8' Gino Peruzzi (BJ), 37' Maximiliano Romero (V) y 38' Cristian Pavón (BJ).

Cambios ST: al inicio Nicolás Delgadillo x Díaz, 12' Nicolas Domínguez x Zabala (V) y Maximiliano Romero x Martínez (V), 30' Walter Bou x Benedetto (BJ), 31' Leonardo Jara x Peruzzi (BJ) y 42' Fernando Zuqui x Pavón (BJ).

Amonestados: Desábato, Nasuti, Cubero (V). Benedetto, Fabbra (BJ).

Incidencia PT: 42' expulsado Canteros (V).

Estadio: José Amalfitani.

Arbitro: Patricio Lostau.



