El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 04 junio 2017 Boca se juega el liderazgo y algo más ante Independiente El 'Xeneize', puntero del Campeonato de la AFA, se medirá con el "Rojo", que matemáticamente todavía pelea por el título. El partido corresponde a la 27ª fecha.

Boca Juniors, líder del campeonato de fútbol de Primera división aunque con un rendimiento en declive que genera dudas en cuanto a su perspectiva de quedarse con el título, recibirá hoy a Independiente, invicto bajo la conducción del técnico Ariel Holan en uno de los dos clásicos que darán continuidad a la fecha 27 de un torneo que ingresó en la recta final, cuando restan 12 puntos por jugarse.

El equipo "Xeneize" será local a partir de las 19 en "La Bombonera", en un clásico que será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por Canal 13.

Boca es líder del certamen con 53 unidades, una más que River (52), cinco por delante de Newell's y de Banfield (48), seis y siete más que Estudiantes de La Plata (47) y San Lorenzo (46); mientras que Independiente tiene 45 puntos, aunque aún tiene un partido pendiente ante Defensa y Justicia, de manera que matemáticamente está en condiciones de pelear por el título, algo que logró merced a una racha de seis triunfos y cinco empates desde que Holan tomó el equipo.

En el puntero, las preocupaciones son varias ya que el equipo bajó mucho su rendimiento y parece no encontrar respuestas para resolver los partidos, algo de eso le pasó la semana pasada en Parque de los Patricios, cuando vencía -sin merecerlo- a Huracán (1-0) pero una combinación de errores defensivos permitieron el empate en tiempo adicional y así se escaparon dos puntos que recién en el final se sabrá si son decisivos o no.

Guillermo Barros Schelotto es consciente de las falencias de su equipo, que tiene su punto débil en la defensa (demasiado vulnerable) y en la falta de generación de juego en el mediocampo, sector donde bajaron sensiblemente su rendimiento Fernando Gago y el rosarino Pablo Pérez, mientras que perdió a Rodrigo Bentancur, en el Mundial Sub-20 con el seleccionado de Uruguay.

Además, el hábil Ricardo Centurión, quien asumió la responsabilidad de comandar los movimientos ofensivos del equipo cuando Carlos Tevez decidió continuar su carrera en el exótico fútbol de China, se lesionó demasiado durante el semestre y eso condicionó al resto. Si bien Darío Benedetto igual se las arregló para seguir anotando en las redes adversarias, a pesar de contar casi siempre con pocas ocasiones para convertir, el que más lo notó fue el cordobés Cristian Pavón.

Para el clásico ante el "Rojo" de Avellaneda, el mellizo hará cumplir la sanción a Gino Peruzzi, quien jugaba en virtud del artículo 225 pero ya regresaron del Mundial los boquenses que integraban el equipo argentino eliminado en la fase de grupos, y en su lugar retrasará al correntino Leonardo Jara, quien se venía desempeñando como mediocampista.

En el mediocampo, el mellizo sumará un jugador de creación que podría ser Centurión, en plena recuperación de un desgarro, o bien Oscar "Junior" Benítez, quien ensayó con el equipo titular durante la semana.

En Independiente el panorama es totalmente opuesto en cuanto a lo anímico, ya que a la gran remontada en el torneo sumó otro éxito más, el pase a la segunda fase de la Copa Sudamericana tras haber eliminado en Perú el miércoles último al local Alianza Lima.

El entrenador Holan, respaldado por los resultados, goza de la tranquilidad de que si la racha positiva no le alcanza para lograr el título, al menos habrá cosechado los puntos necesarios para clasificarse a la Copa Libertadores de 2018.

En cuanto al equipo, la única duda pasa por quienes integrarán el doble cinco: Diego "Torito" Rodríguez aparece como el indiscutido y su acompañante saldrá entre Nery Domínguez o Walter Erviti, un jugador que con Boca salió campeón invicto en el Apertura 2011 bajo la dirección técnica de Julio Falcioni, y que también conquistó la Copa Argentina en 2012.

Independiente apostará al fútbol que generan Ezequiel Barco y Martín Benítez, a los goles de otro ex Boca, Emmanuel Gigliotti, y sobre todo del cordobés Emiliano Rigoni, la gran figura del equipo y con mucha capacidad para anotar seguido en las redes rivales.

Se presume que será un clásico parejo entre la propuesta de Independiente, ofensiva pero con bastante inclinación al contragolpe, y la ventaja de no tener tanta presión como Boca, que en el caso de perder el campeonato lo hará casi con seguridad a manos de River, su rival de toda la vida, y eso sería un plus demasiado pesado, incluso para un ídolo como Barros Schelotto, quien podría marcharse del club por decisión propia si es que se plantea ese escenario.



PROBABLES FORMACIONES



Boca Juniors: Agustín Rossi; Leonardo Jara; Fernando Tobio, Lisandro Magallán y Jonathan Silva; Fernando Gago, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión u Oscar Benítez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Martín Campaña; Fabricio Bustos, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Diego Rodríguez y Walter Erviti o Nery Domínguez; Emiliano Rigoni, Ezequiel Barco y Martín Benítez; Emmanuel Gigliotti. DT: Ariel Holan.

Estadio: Boca Juniors.

Hora: 19:00.

Arbitro: Fernando Rapallini.

TV: Canal 13.



