El Patagónico | Deportes - 11 enero 2017 Boca sigue buscando un arquero tras caerse lo de Mariano Andújar Los arqueros que siguen ilusionando al entrenador son Franco Armani, Anthony Silva y Alexander Domínguez, aunque todas son operaciones de difícil concreción.

La dirigencia de Boca Juniors continúa evaluando distintas alternativas de arqueros, luego de que Estudiantes de La Plata decidiera dejar de negociar y mantuvo en su plantel a Mariano Andújar, el primer elegido por el director técnico Guillermo Barros Schelotto.

En principio, el propio mellizo y un dirigente xeneize (según le confió a Télam una fuente del club "no es (Daniel) Angelici") se reunieron ayer al mediodía en Ezeiza para seguir analizando nombres que pueden llegar a la entidad de la Ribera.

El primer arquero que apareció en carpeta es Jorge "Fatura" Broun. Sin embargo, la dirigencia de Colón de Santa Fe no está del todo convencida de negociar a su arquero titular, además de que el entrenador "quiere seguir buscando otros nombres" antes de "bajar el martillo" por el ex Rosario Central.

Los arqueros que siguen ilusionando al entrenador, aunque todas son operaciones de difícil concreción, son Franco Armani (Atlético Nacional de Medellín, Colombia), Anthony Silva (Cerro Porteño, Paraguay) y Alexander Domínguez (Monterrey, México).

La llegada de Armani, ex Deportivo Merlo, Estudiantes de La Plata y Ferro Carril Oeste, asoma como imposible. El jugador acaba de suscribir un nuevo contrato con el último campeón de la Copa Libertadores.

Y los arribos de los otros arqueros se complican porque Boca necesita sí o sí liberar un cupo de extranjero, en virtud de que ya figuran en el plantel los colombianos Frank Fabra, Sebastián Pérez y Wilmar Barrios, además del uruguayo Rodrigo Bentancur.

De este modo, el arquero que llegue deberá pelear palmo a palmo el puesto con el juvenil Axel Werner, a la espera de la recuperación del también rafaelino Guillermo Sara, afectado por una luxación de hombro, de la que fue intervenido quirúrgicamente.

En otro orden, aunque también involucrando a arqueros, el pibe Javier Bustillo (categoría 1997) abandonó ayer la pretemporada que el plantel principal está desarrollando en el predio de AFA en Ezeiza, afectado por los habituales síntomas de la parotiditis, enfermedad más conocida como paperas y sumamente contagiosa.

Mientras le efectúan los pertinentes estudios para determinar el diagnóstico, el técnico Barros Schelotto aprobó para que Matías Pesalaccia (también nacido en 1997) se sume a los trabajos de preparación.

El equipo auriazul tendrá hoy sus primeros minutos de fútbol formal en la temporada 2017, cuando enfrente al seleccionado Sub 20 de la Argentina en un amistoso que se jugará en Ezeiza, en horario matutino. Será a puertas cerradas para el público y la prensa.

Fuente: