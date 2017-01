Boca sueña con Chiquito Romero

La obsesión de Guillermo Barros Schelotto en este mercado de pases de verano es conseguir un arquero para reemplazar al lesionado Guillermo Sara. Su gran anhelo era Mariano Andújar, pero las negociaciones por el arquero de Estudiantes no llegaron a buen puerto y, según cuenta Diario Olé, el Xeneize ahora va fuerte por Sergio Romero.

El arquero que tiene más presencias con la camiseta de la Selección Argentina jugó solamente cinco partidos con Manchester United esta temporada y las declaraciones del entrenador albiceleste, Edgardo Bauza, le abren una puerta al sueño de Boca.

El Patón le dijo a TyC Sports hace dos días: "Si Romero no ataja en su equipo va a ser complicado. Para el jugador no es lo mismo tener o no ritmo futbolístico. Voy a viajar a Inglaterra para conversar y ver qué resuelve. Él me había dicho que el técnico le iba a dar más oportunidades, pero no ha tenido muchas".

Los dirigentes xeneizes ya se contactaron con el representante del jugador para que trate de convencerlo y en las próximas horas el propio Guillermo será quien levante el teléfono para decirle que lo quiere.