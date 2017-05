El Patagónico | Deportes - 09 mayo 2017 Boca visita a Huracán en busca de defender la punta del campeonato El "Xeneize" viene de vencer 1-0 a Newell's y esta tarde irá por un nuevo triunfo para seguir como único líder del campeonato en uno de los partidos de la 26ª fecha del torneo de la AFA.

Boca Juniors, que lleva 11 partidos sin perder de visitante, defenderá hoy ante Huracán en Parque de los Patricios la punta del torneo de fútbol de Primera división, en el encuentro saliente que propone la fecha 26.

El encuentro se jugará desde las 19:30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, será arbitrado por el neuquino Darío Herrera y televisado por Canal 13.

Boca, que en los últimos 11 encuentros de visitante logró seis triunfos y cinco empates, lidera el certamen con 52 puntos, cuatro por encima de su escolta River Plate, que tiene un partido pendiente frente a Atlético de Tucumán; mientras que Huracán, que hace cuatro encuentros que no gana de local (una igualdad y tres caídas), está en el puesto 25to. con apenas 24 unidades.

Las estadísticas favorecen a Boca, ya que perdió por última vez en el Ducó el 9 de octubre de 1994 por 3-1 y además no recibe goles en ese estadio desde la victoria por 4-2 en el Clausura de 1998.

El líder del torneo presentará una sola modificación respecto del equipo que le ganó el pasado fin de semana a Newell's Old Boys de Rosario por 1-0: Lisandro Magallán en lugar del lesionado Juan Manuel Insaurralde, quien se perderá lo que resta del torneo por un desprendimiento parcial del aductor mediano derecho.

El entrenador Guillermo Barros Schelotto probó con Magallán y Fernando Tobio como centrales en los últimos tres días y quedó conforme con esa pareja, de manera que Santiago Vergini continuará en el banco de suplentes.

Además el mellizo Guillermo contará con el volante central Fernando Gago, quien el miércoles se retiró antes de la práctica debido a un cuadro de fiebre y vómitos, y el jueves directamente no estuvo en el entrenamiento por el mismo motivo.

Gago, jugador clave para Barros Schelotto, se recuperó del mencionado malestar, practicó durante esta jornada con total normalidad y compartirá la mitad de la cancha con el correntino Leonardo Jara, el colombiano Wilmar Barrios y el rosarino Pablo Pérez, los mismos que jugaron frente al conjunto rosarino en "La Bombonera".

Con ello, el entrenador repetirá el mismo dibujo táctico de la semana pasada: el 4-4-2 con el que venció a Newell's por un ajustado 1-0, aunque estará otra vez entre los suplentes el promisorio juvenil cordobés Gonzalo Maroni, un generador de fútbol que puede ingresar en el segundo tiempo si el equipo no encuentra el camino.

Por su parte, Huracán, que pelea por conservar la categoría, repetirá el equipo de las últimas dos fechas, con sendas derrotas ante San Lorenzo (1-0) e Independiente (2-1).

El enganche Daniel Montenegro, justamente el jugador que marcó el último gol de local ante Boca en 1994, se recuperó de la lesión en el gemelo derecho y estará entre los once titulares.

Ambos equipos, con distintas urgencias, buscarán el triunfo. Boca para ampliar la ventaja sobre River en la lucha por el título y Huracán para engrosar su promedio en la pelea por mantenerse en la máxima categoría del fútbol argentino.

