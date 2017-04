El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 27 marzo 2017 Boca volvió al triunfo en San Juan y otra vez es único líder El "Xeneize", que venía de caer como local ante Talleres, ayer se recuperó y con goles de Cristian Pavón y Ricardo Centurión se fue victorioso del Bicentenario. El tanto de los sanjuaninos fue obra de Emanuel Dening.

Boca Juniors venció ayer con claridad a San Martín de San Juan por 2-1, como visitante, y volvió a la victoria tras el tropiezo ante Talleres de Córdoba y al liderazgo del torneo de fútbol de Primera división, en el marco de la 17ma. fecha.

Los delanteros Cristian Pavón, a los 26 minutos del primer tiempo, y Ricardo Centurión, a los 10m. del segundo, convirtieron los goles de la victoria "xeneize" en el estadio San Juan del Bicentenario.

El descuento de San Martín fue del delantero Emanuel Dening, a los 42 minutos de la segunda etapa.

Sin brillar pero con contundencia, el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto alcanzó los 37 puntos y le volvió a sacar tres de diferencia a San Lorenzo, que transitoriamente lo había igualado con el triunfo del sábado sobre Quilmes (3-0) en el estadio Nuevo Gasómetro.

El "Santo" sanjuanino sigue en la 28va. posición con apenas 15 unidades.

Boca, con Centurión como su punto más alto, mostró reacción para levantarse luego del tropiezo de la semana pasada con Talleres en casa y de empezar el encuentro con la presión de ya no estar en soledad en lo más alto del torneo.

Además, el líder sacó de nuevo la chapa de candidato al título fuera de casa con la quinta victoria consecutiva en esa condición: las anteriores ante Gimnasia y Esgrima La Plata (3-0), San Lorenzo (2-1), River Plate (4-2) y Banfield (2-0).

San Martín, de flojo presente, fue un duro rival y complicó en el arranque el juego de Boca. Pero el golazo de Pavón en la mitad de la primera etapa derrumbó el plan que había propuesto el entrenador Néstor Gorosito, quien sigue sin encontrarle la vuelta a su nuevo equipo.

"Pipo" asumió en el receso y luego de tres partidos (dos derrotas y un empate) no pudo cortar la racha de cuatro partidos sin ganar del equipo que está a cuatro puestos de la zona de descenso.

La última victoria del "verdinegro" fue en la fecha 13 sobre Estudiantes de La Plata (3-2) en el Hilario Sánchez bajo el interinato de Hugo Garelli, quien había reemplazado a Pablo Lavallén.

Bajo un calor agobiante y un marco imponente, el conjunto de La Ribera, que tuvo el aliento de más de quince mil hinchas, tomó el protagonismo del partido desde el inicio, aunque en los primeros minutos perdió la lucha en el mediocampo.

El capitán Fernando Gago y sus laderos Pablo Pérez y Rodrigo Bentancur no podían romper la resistencia del equipo local y la conducción recayó en un movedizo Centurión, quien con su habilidad complicaba a la defensa local.

No obstante, la llave para abrir el partido la tuvo Pavón, el jugador más cuestionado de las últimos partidos pero a la vez más respaldado por el "Mellizo".

El cordobés tomó la pelota por izquierda, enganchó y sacó un derechazo inatajable para el arquero Luis Ardente, quien anteriormente le había sacado un peligro tiro libre a Gago.

El ex Colón de Santa Fe y Talleres festejó por primera vez en el año y llegó a los siete goles en el campeonato, dos menos que el goleador del equipo, Darío Benedetto.

Salvo algunas respuestas de San Martín, el equipo del "Mellizo" no tuvo inconvenientes y liquidó rápido el trámite a los 10 minutos de la segunda parte, luego de un error defensivo del local que aprovechó Benedetto, quien asistió a Centurión.

El futbolista que pertenece a San Pablo, de Brasil, y está a préstamo hasta mitad de año, coronó un buen partido con el gol (el sexto en el torneo) y se afianza como una de las figuras del equipo, tras la partida de Carlos Tevez, de quien justamente heredó el dorsal número 10.

Sobre el final, la visita se quedó, perdió muchos goles y permitió que San Martín tuviera dos oportunidades para descontar. La primera fue a los 35m. con un gol anulado por posición adelantada de Javier Capelli y luego fue Dening, quien achicó la diferencia con un cabezazo tras un córner desde la derecha.

Boca terminó apretado pero pasó con aplomo un nuevo partido. La próxima semana recibirá a Defensa y Justicia, mientras que San Martín jugará un partido clave por la permanencia ante Olimpo en Bahía Blanca.



SINTESIS



SAN MARTIN 1 - BOCA JUNIORS 2

San Martín: Luis Ardente; Javier Capelli, Francisco Mattia, Patricio Matricardi, Mauricio Casierra y Arián Pucheta; Gustavo Villarruel, Matías Fissore, Marcos Gelabert y Ezequiel Montagna; Emanuel Dening. DT: Néstor Gorosito.

Boca Juniors: Agustín Rossi; Gino Peruzzi, Santiago Vergini, Juan Manuel Insaurralde y Jonathan Silva; Pablo Pérez, Fernando Gago y Rodrigo Bentancur; Cristian Pavón, Darío Benedetto y Ricardo Centurión. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Gol PT: 26m. Pavón (BJ).

Goles ST: 10m. Centurión (BJ); 42m. Dening (SM)

Cambios ST: antes del inicio, Joaquín Molina x Matricardi (SM); 19m. Matías Escudero x Pucheta (SM); 24m. Maximiliano Lugo x Fissore (SM); 33m. Walter Bou x Benedetto (BJ); 35m. Sebastián Pérez x P. Pérez (BJ); 42m. Fernando Zuqui x Pavón (BJ).

Amonestados: Matricardi, Dening, Villarruel, Ardente, Casierra (SM); Peruzzi y Bentancur (BJ)

Arbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Bicentenario de San Juan.



