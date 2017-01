El Patagónico | Deportes - 28 enero 2017 Boca y River calientan el verano en Mar del Plata Se enfrentan desde las 22:10 en el estadio José María Minella, en el primer superclásico del año y único que tendrá el fútbol veraniego. El "Xeneize" llega con dos muy buenas presentaciones, mientras que el "Millonario" busca regularidad.

Boca Juniors y River Plate se enfrentarán hoy en el estadio José María Minella de Mar del Plata, en el primer superclásico del año y único que tendrá el fútbol de verano 2017.

El partido se jugará desde las 22:10, con el arbitraje de Néstor Pitana y transmisión en directo del canal Fox Sports.

Boca llega a este encuentro tras dos muy buenas presentaciones en el verano marplatense: un triunfo ante Estudiantes 2 a 0 y un empate frente a San Lorenzo 2 a 2.

Pero más allá de esos resultados, el equipo mostró destellos de buen fútbol en parte de esos compromisos, especialmente ante los platenses y en el primer tiempo frente a los de Boedo.

El entrenador Guillermo Barros Schelotto dispondrá un equipo con la base del que se impuso sobre Estudiantes, el sábado pasado. En relación a San Lorenzo serán seis cambios: Gino Peruzzi, Fernando Tobio, Juan Manuel Insaurralde, Pablo Pérez, Ricardo Centurión y Cristian Pavón ingresarán por Leonardo Jara (lesionado), Santiago Vergini (suspendido), Lisandro Magallán, Sebastián Pérez, Wilmar Barrios y Fernando Zuqui, respectivamente.

River, más allá de la derrota con suplentes del miércoles pasado frente a Aldosivi, no ha tenido una buena pretemporada en cuanto a resultados y rendimiento en la Florida Cup, en Estados Unidos.

Allí venció en cuartos de final a Millonarios de Bogotá 1 a 0 pero luego en semifinales empató sin goles y perdió por penales (7-8) frente a San Pablo y por el tercer puesto cayó frente a Vasco Da Gama 1 a 0.

No obstante el entrenador Marcelo Gallardo calificó estos partidos como "preparatorios" para el primer gran compromiso fuerte del calendario "millonario", el 4 de febrero ante Lanús en el estadio Ciudad de La Plata por la Supercopa Argentina.

Hoy dispondrá todo su potencial para asumir el superclásico, que este año no tendrá revancha en ninguna otra plaza turística como fue habitual en los veranos anteriores.

Las puertas del estadio José María Minella se abrirán a las 18:30 y a las 20:30 habrá un recital de Los Bonnitos.

El operativo de seguridad organizado por la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) contará con 1.100 efectivos policiales y 100 hombres de seguridad privada en el interior del estadio, y habrá cinco puestos sanitarios y servicio de Cruz Roja Argentina.





