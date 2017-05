Bolocco y la difícil crianza de su hijo, fruto de su relación con Menem

Cecilia Bolocco y Carlos Menem fuero padres en 2003 de Máximo, el único hijo de la relación que terminó definitivamente tiempo después del nacimiento del niño. A partir de ese momento, la miss universo chilena comenzó a criar sola al pequeño.

A trece años del nacimiento del niño, Bolocco brindó una entrevista en la que habló sobre cómo fueron los duros días de crianza como madre soltera. "Hubo un momento muy triste y muy fuerte porque le hizo mucha falta tener un papá. Mi vida es muy femenina, me hacía falta que tuviese esa energía masculina, ese apoyo de un papá", relató.

"Siento que es un niño muy especial, muy profundo, muy sensible y con una personalidad muy definida. También influyó que hemos vivido los dos solos desde siempre. No quedó otra que tener una comunicación muy estrecha y eso ha ayudado muchísimo", dijo la ex mujer de Carlos Menem en referencia a su relación con su único hijo, en diálogo con el Canal 13 de Chile.

En este marco, fue consultada por su rol de "mamá-papá" durante la crianza de Máximo y dijo que fue "complejo y difícil": "Hubo momentos en los que sentí esa sensación de aflicción de no tener un contrapunto, esa persona con quien desahogarme y diseñar un poco la estrategia a seguir. Fue un proceso muy en solitario".

"Máximo sufrió bullying sobre todo porque la situación de su padre en algún momento fue compleja en Argentina. Con Máximo no hubo tabú, con él hablé de todo, la comunicación y la verdad ante todo. Con el cuidado también fui asesorada, fui al psicólogo, él también. Son procesos que uno no tiene la habilidad de hacerlos de manera espontánea", explicó.

