El Patagónico | Regionales | JUICIO - 28 mayo 2017 Bortagaray: "en el IPV hubo gente sin ningún tipo de escrúpulos" Lo manifestó en referencia a la investigación abierta por la Justicia ante denuncias de entregas de casas durante 2012 y 2013 en Comodoro Rivadavia a cambio de dinero o de favores sexuales.

A partir de la causa judicial abierta contra el ex titular de la delegación Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Abel Reyna y contra siete empleados de esa repartición, ayer el actual presidente provincial de ese organismo, Martín Bortagaray, remarcó: "lo que está investigando la justicia son casos ocurridos en la gestión anterior entre 2012 y 2013".

Además de calificar a lo sucedido como "grave", expresó: "es altamente repudiable, más cuando se habla de las viviendas que son cuestiones que hacen a la familia".

Bortagaray pidió además que "se aclare bien en qué fecha ocurrieron estos casos porque si no es así, la gente puede incluso pensar mal de alguna persona que está recibiendo una vivienda cuando cumple todos los requisitos para tenerla".

Bortagaray insistió: "es importante que quede bien en claro que esto pasó en el anterior gobierno que terminó en diciembre de 2015 porque puede haber malas interpretaciones porque la gente no conoce la situación y debe saber que las actuales autoridades del área nada tienen que ver con estas denuncias".

Graficó que por lo que está investigando la Justicia "hubo gente en el IPV sin ningún tipo de escrúpulos y es un hecho más que grave, más en una institución del Estado".

Bortagaray señaló que desde la actual gestión "se ha aportado documentación oportunamente a la Justicia y esperemos que esto se aclare prontamente". Y reiteró: "es necesario diferenciar una gestión de otra porque esto genera inquietud y malestar".

Confirmó que los casos denunciados son de Comodoro Rivadavia. "Hay 4 o 5 casos y por lo que dice la justicia en uno hay documentación importante", manifestó.





