El Patagónico | Deportes - 14 junio 2017 Brasil goleó a Australia

El seleccionado de fútbol de Brasil, con una formación integrada por varios suplentes, goleó ayer por 4-0 a Australia, que se prepara para participar de la Copa Confederaciones de Rusia, en un partido amistoso disputado en el estadio MCG de Melbourne.

Brasil se puso en ventaja con dos goles de Diego Souza, a los diez segundos de juego y a los 45 minutos del segundo tiempo, en tanto que Thiago Silva y Taison aumentaron la cuenta, a los 17 y 29 minutos de la etapa complementaria, respectivamente, según consignó el sitio Soccerway.

Tite, el DT brasileño, probó un equipo alternativo con ocho jugadores nuevos en referencia al encuentro de la semana pasada, cuando perdió ante Argentina por 1-0, en lo que significó la primera derrota para el entrenador desde que asumió las riendas del equipo el 20 de junio de 2016.

El amistoso empezó de la mejor manera para Brasil, porque a los 10'' de juego con un grosero error de la defensa australiana, Diego Souza aprovechó el regalo para abrir el marcador.

Con el resultado a favor, los sudamericanos, que no contaron con Neymar y Firmino, a lo cual se le sumó la lesión de Gabriel Jesús ante Argentina, manejaron la pelota a gusto y no pasaron sobresaltos en el resto del encuentro.

Australia, campeón de la Copa de Asia 2015, mostró un nivel muy pobre, más teniendo en cuenta que desde el próximo sábado participará en el grupo B de la Copa Confederaciones, junto a Alemania, Chile y Camerún.

Brasil volverá a jugar el 31 de agosto ante Ecuador, en el Arena do Gremio de Porto Alegre, en partido correspondiente a las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Rusia 2018, cita para la cual ya está clasificada.

