El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 31 agosto 2017 Brasil recibe a Ecuador sin ninguna presión Juegan desde las 21:45 en Porto Alegre, por la 15ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas para Rusia 2018. El equipo de Tite es líder y ya está clasificado al Mundial. Los ecuatorianos marchan sextos, a dos de Argentina, que está en zona de repechaje.

El seleccionado de Brasil de fútbol, puntero y ya clasificado, será local ante Ecuador, dirigido por el argentino Gustavo Quinteros y que está sexto pero con chances de poder lograr el pase a la máxima cita, en uno de los partidos que se jugarán hoy por la 15ta. fecha de la eliminatoria sudamericana para la Copa del Mundo de Rusia 2018.

El partido se jugará en el estadio Arena do Gremio, en la ciudad de Porto Alegre, desde las 21:45, con el arbitraje del paraguayo Mario Díaz, quien será asistido por sus compatriotas Milcíades Saldivar y Rodney Aquino.

Brasil suma 33 unidades, gracias a una notable campaña que suma ocho triunfos consecutivos, mientras que Ecuador está sexto con 20 puntos, a dos de Argentina que está quinta y clasificando para el repechaje ante un equipo de Oceanía, y a tres de Chile, el cuarto clasificado.

Brasil sabe que los puntos en juego son vitales para todos sus adversarios y para la clasificación a Rusia. Por lo tanto, Tite citó a los mejores, aunque no hay que dejar de lado el hecho de que si sigue ganando podría superar el record de Argentina, cuando era dirigido por Marcelo Bielsa, que logró sumar 43 puntos de los 54 posibles. Si Brasil vence en los cuatro cotejos que le quedan, sumaría 45.

La gran campaña de Tite (Adenor Leonardo Bachi en su documento) como DT de Brasil en lugar de Dunga comenzó precisamente ante Ecuador, en Quito, con una victoria por 3 a 0 hace casi un año, el 1 de septiembre de 2016.

Bajo la conducción de Tite, Brasil jugó 11 cotejos, con 10 triunfos y una derrota (un amistoso ante Argentina en Melbourne, Australia, por 1 a 0), con 29 goles a favor y cuatro en contra.

La "verdeamarela" tiene como figura a Neymar. El notable jugador del PSG francés es el alma del equipo, el hombre desequilibrante, el que asume el liderazgo y guía a sus compañeros, sumados a este notable valor un delantero con un tremendo potencial como Gabriel Jesús (motivo por el cual Sergio Agüero es muchas veces suplente en Manchester City), Daniel Alves, Marcelo y Paulinho.

Por su parte, Ecuador necesita la victoria si no quiere poner en serio riesgo su clasificación. El equipo que entrena Quinteros está concentrado desde el pasado domingo en Viamao, en la región metropolitana de Porto Alegre, el mismo lugar que eligió como cuartel general durante el Mundial de Brasil 2014.

Ecuador tiene como bajas a Jefferson Orejuela y Luís Caicedo, suspendidos, así como Arturo Mina y Frickson Erazo, lesionados, pero contará con algunos jugadores que atraviesan un buen momento como Arturo Valencia (Manchester United), Roberto Arboleda (San Pablo), Gabriel Achilier (Morelia) y el arquero Máximo Banguera (Barcelona de Guayaquil), quien es titular en lugar del argentino nacionalizado Estéban Dreer.



PROBABLES FORMACIONES



Brasil: Alisson; Daniel Alves, Marquinhos, Miranda y Marcelo; Casemiro; Paulinho, Renato Augusto, Willian y Neymar; Gabriel Jesus. DT: Tite.

Ecuador: Máximo Banguera; Pedro Velasco, Gabriel Achilier, Roberto Arboleda y Cristian Ramírez; Pedro Quiñonez, Christian Noboa, Antonio Valencia y Juan Cazáres; Marcos Caicedo: Fidel Martínez. DT: Gustavo Quinteros.

Estadio: Arena Do Gremio (Porto Alegre).

Hora: 21:45.

Arbitro: Mario Díaz (Paraguay).



Fuente: