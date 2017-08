Brenda Vargas no quiso ser menos

A seis días de que cinco detenidas en el pabellón femenino de la Alcaidía Policial fuesen rescatadas en grave estado e internadas en los hospitales Regional y Alvear tras un incendio que les provocó lesiones en sus vías respiratorias, otra mujer -pero detenida en la comisaría de Rada Tilly- protagonizó un episodio de similares características.

Se trata de Brenda Vargas (25), procesada por amenazar con "volarte la rodilla" de un tiro a su ex pareja si no le entregaba dinero. Ello ocurrió cuando se encontraba en libertad condicional por robos, daños y hurtos.

Vargas comparte prisión en la comisaría Rada Tilly con Daniel Millapi (19), procesado por el robo agravado a la panadería "Barile", y no es la primera vez que ambos son protagonistas de un incendio en el lugar de detención.

Ayer prendieron fuego en las celdas y provocaron un principio de intoxicación en el personal policial de la comisaría, como así también problemas en el sector eléctrico del pabellón que conecta las luminarias de las tres oficinas de la comisaría de la villa balnearia. Ambos reclaman hace rato ser trasladados del lugar, así como otros beneficios. Es que en las comisarías los presos no tienen recreo, ni actividades de esparcimiento, dado que no hay personal para controlarlos. El mes pasado, Vargas había tratado de incendiar el colchón de su celda reclamando su traslado a Trelew, luego de que perdiera beneficios carcelarios por haberle arrojado agua caliente a una policía. Tras el siniestro de ayer, tanto Vargas como Millapi debieron ser trasladados al Hospital de Rada Tilly para corroborar que no hubieran sufrido lesiones ante la inhalación de humo.

En el incendio que dañó las instalaciones eléctricas de la comisaría tomó intervención el perito ígneo Enrique Koprowski, quien deberá realizar un informe de las causas y los daños que ocasionaron los presos con el fuego.