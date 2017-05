El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 15 mayo 2017 Brian Atkinson festejó por primera vez en el TC Pista La quinta fecha de la temporada tuvo un final electrizante. El piloto de 36 años, que hasta aquí tenía un 12° puesto como mejor resultado dentro de la categoría, se subió a lo más alto del podio tras superar a dos vueltas de la bandera a cuadros a un Nicolás Pezzucchi (Dodge).

En el momento justo, en el lugar indicado. Brian Atkinson (Ford) aprovechó los errores de Nicolás Pezzucchi (Dodge) y Juan Tomás Catalán Magni (Ford) cuando peleaban por la punta de la competencia que se llevó a cabo en el autódromo de La Pedrera, escenario de la quinta fecha del calendario, y ascendió a lo más alto del podio tras 45 competencias en el TC Pista.

La carrera en el trazado puntano ganó emoción en las últimas tres vueltas, porque hasta ese momento, el arrecifeño la había hecho aburrida, con Pezzucchi pegado a la cola de su Ford pero sin inquietarlo. Sin embargo, en la vuelta 17, el motor de Diego Verriello (Dodge) se rompió y definió el pleito.

Si bien los auxiliares de pista tiraron cal sobre el líquido derramado en el asfalto, en el primer paso a velocidad, la mancha le jugó una mala pasada a Catalán Magni, quien perdió la trayectoria ideal y Pezzucchi aprovechó para superarlo. Pero al giro siguiente, ambos vuelven a pisar sobre el aceite, los autos se corren y Atkinson hace dos por uno para tomar el liderazgo.

"En la vuelta anterior vi que había mucho aceite, trato de tomar distancia de ellos y aprovecho el error cuando veo que se corren... No lo puedo creer. Costó mucho esto, hubo mucho esfuerzo, las cosas no se daban, venimos como podemos y hoy más que nunca agradezco a todo el equipo que tengo. Gracias", declaró emocionado el de Barracas por Campeones.

Pezzucchi, en tanto, reconoció el error pero estaba conforme con haber subido al podio. "Necesitaba los puntos. Estoy muy contento. En la largada pica mejor el Ford, después tenía mejor ritmo pero no lo podía pasar. En el relanzamiento lo paso por afuera por el aceite y en la otra vuelta lo agarro yo", explicó el olavarriense.

Elio Craparo (Dodge) también aprovechó el fuera de pista de Catalán para tomar el tercer puesto y celebrar en el podio por primera vez. "Buen podio. Tenía un gran auto, que no tenía buen ritmo, por eso cuando vi el aceite preferí quedarme detrás de Brian y ahí pude pasarlo a Catalán Magni", contó el de Chacabuco.

Con estos resultados, Federico Pérez (14º con el Ford luego de realizar un trompo en el inicio de la final) lidera el torneo con 173, seguido por Catalán Magni (finalmente 4º) con 166.

De los dos pilotos de Comodoro Rivadavia, el que pudo finalizar en pista pero lejos de los puestos de vanguardia fue Nazareno López. Con un Torino quedó en el puesto 21° mientras que Marcelo Agrelo fue excluido de la prueba por un toque a López y a Ortiz, por lo que el ex campeón de karting no pudo sumar puntos gordos como pretendía.

La próxima fecha de la divisional será el 4 de junio en el autódromo de Posadas.



PANORAMA - 20 VUELTAS



1° William Atkinson 41m04s487/1000

2° Nicolás Pezzucchi a 285/1000

3° Elio Craparo a 2s424/1000

4° Juan Tomás Catalán Magni a 2s817/1000

5° Federico Paoloni a 3s125/1000

21° Nazareno López a 15s185/1000

Excluido: Marcelo Agrelo por toque a Nazareno López y Aldo Ortiz.



