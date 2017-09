El Patagónico | País/Mundo | ECONOMIA - 12 septiembre 2017 Bridas y BP acordaron integrar PAE y Axion Energy en el 2018 La implementación del acuerdo, sujeta al cumplimiento de ciertas condiciones, está prevista para principios de 2018. Pan American Energy Group, la nueva empresa integrada, se convertirá en el principal productor del sector petrolero en Argentina, con presencia también en Bolivia, México, Uruguay y Paraguay, aseguró la compañía.

Las empresas Bridas y BP anunciaron ayer un acuerdo que consolida sus participaciones en Pan American Energy (PAE) y Axion Energy en una nueva compañía integrada que se llamará Pan American Energy Group, que se convertirá en la principal compañía privada productora, empleadora e inversora del sector hidrocarburífero en la Argentina.

El nuevo grupo empresario tendrá como principales accionistas a Bridas Corporation, con un 50 por ciento de participación y a la británica BP con el otro 50 por ciento.

El acuerdo, que fue comunicado ayer a la Bolsa porteña, está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones y se terminará de concretar a principios de 2018.

Actualmente, PAE y Axion Energy generan empleo directo e indirecto para 23.000 personas, en tanto que para el periodo 2001 y 2016, ambas compañías invirtieron más de 15.000 millones de dólares en Argentina.

De esta manera, Pan American Energy Group (PAEG) se convertirá en el principal productor, empleador e inversor privado del sector petrolero en la Argentina, con presencia también en Bolivia, México, Uruguay y Paraguay.

Desde PAE indicaron a Télam que "en exploración y producción, la compañía seguirá dirigiendo sus esfuerzos e inversión para el desarrollo de reservorios convencionales, no convencionales, en territorio y en el mar, en el país y la región".

También señalaron que "en procesamiento y comercialización, la empresa continuará con la ampliación y modernización de la refinería en Campana, provincia de Buenos Aires, con una inversión prevista de US$ 1.500 millones".

"Se trata del proyecto más importante que se haya encarado en el sector de refinación en el país en los últimos 30 años. En las estaciones de servicio se avanzará con la identificación de la marca Axion, que ya está presente en más de 300 de las 751 bocas de expendio que tiene la compañía en Argentina, Uruguay y Paraguay", precisaron.



58 AÑOS DE HISTORIA EN argentina Y LA REGION

Tras darse a conocer el acuerdo, el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez, dijo que la fusión "es fruto de la expectativa y la confianza que generan los recursos no convencionales y Neuquén, y ratifica la potencialidad de Vaca Muerta, que está más viva que nunca y en una etapa de desarrollo masivo".

El gobernador neuquino sostuvo que "la industria hidrocarburífera es la que más anuncios de inversión recibió este año, y esto da lugar a movimientos societarios, asociaciones de empresas que buscan integrarse en su infraestructura, en su curva de aprendizaje, en su equipamiento, en su formación para lograr el óptimo desarrollo en la cuenca hidrocarburífera".

Bridas es una empresa argentina que inició su trabajo como importadora y proveedora de servicios petroleros estratégicos antes de pasar al sector de producción. En 1997, de la fusión de las actividades que desarrollaba junto a Amoco (hoy BP) en Argentina y Bolivia nació Pan American Energy.

En 2010, el holding chino Cnooc se incorporó a Bridas con el 50% de participación y en 2012 la firma argentina adquirió los activos de Exxon Mobil en Argentina, Uruguay y Paraguay, dando lugar al nacimiento de Axion Energy.

"Hace 58 años que venimos invirtiendo en el sector energético en Argentina y en la región", dijo a Télam el presidente de Bridas, Alejandro Bulgheroni, al afirmar que "la inversión eficiente ha sido el factor principal en nuestro crecimiento como empresa petrolera".

"Con la firma de este acuerdo se abre una nueva etapa integrándonos junto a nuestros socios", enfatizó el presidente de Bridas.

Por su parte el director ejecutivo de Pan American Energy, Marcos Bulgheroni, destacó que el acuerdo de integración "ratifica el compromiso con la inversión, el empleo y el desarrollo eficiente de los recursos que nuestra región necesita".

En tanto, el director ejecutivo de BP, Bob Dudley, afirmó: "sobre la base del conocimiento experto y las destrezas combinadas de BP y Bridas, esta nueva empresa integrada podrá capitalizar las oportunidades de crecimiento y desarrollo en Argentina, Uruguay, Paraguay y México".

En el upstream (exploración, desarrollo y extracción de hidrocarburos), PAE está presente en Golfo San Jorge, la cuenca de mayor producción petrolera, a través de la operación de Cerro Dragón, el principal yacimiento de petróleo del país; en la cuenca Neuquina, la principal gasífera y epicentro del desarrollo de reservorios no convencionales; y en las Noroeste, en Salta, y Austral, en Tierra del Fuego.

En downstream (refinanción), la empresa continuará con la ampliación y modernización de la refinería en Campana, con una inversión prevista de 1.500 millones de dólares, en tanto que también avanzará en la modernización e identificación de las 751 estaciones de servicio de la marca Axion, que tiene la compañía en Argentina, Uruguay y Paraguay.



