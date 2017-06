Brindaron una capacitación para prevenir roturas en gasoductos

El Centro Cultural de Comodoro Rivadavia fue escenario ayer de la capacitación "Plan de Prevención de Daños" (PPD) que fue organizada por Camuzzi , Transportadora Gas del Sur (TGS), Bomberos Voluntarios y la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.Rodrigo Espinosa, gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi, explicó que la actividad buscó capacitar a todas las organizaciones que trabajan en la vía pública, empresas constructoras y otras empresas de servicios informando cuales son los cuidados que deben tener a la hora de realizar una obra en la vía pública para no dañar la red de gas.El especialista destacó que los trabajos que deben atender Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas del Sur tienen una misma acción societaria pero tienen trabajos muy distintos. "Las estadísticas marcan que la región pampeana el 50% de los accidentes o de las roturas de las redes son a causa de los usuarios comunes. En el sur, en cambio, el 80% o un poco más los desperfectos son a causa de las empresas a través de sus retroexcavadoras. En la zona pampeana es fácil clavar una pala pero acá no", indicó.La propuesta comenzó a las 14 con la disertación del coordinador de Seguridad y Medio Ambiente de la Unidad de Negocios de Comodoro Rivadavia de Camuzzi, José Murgades, quien explicó cuáles son los problemas más comunes en las roturas de gasoductos.En segundo término se presentó Juan Alberto Kindsvater quien disertó sobre el plan de prevención de daños en gasoductos de transporte. La última presentación estuvo a cargo del jefe de Bomberos Voluntarios de Comodoro Rivadavia, Víctor Alvarado, para cerrar con una mesa de debate y la entrega de certificados a los presentes.PUNTO DE QUIEBREEspinosa también manifestó que la jornada es una actividad que se mantiene a lo largo del año y que tiene muchos años de desarrollo. "Nosotros la denominamos PPD (Plan de Prevención de Daños) y busca concientizar de diferentes formas a los diferentes actores de esta problemática. Una de ellas son las jornadas de este tipo pero también tenemos una campaña publicitaria, una campaña de comunicación particulares a las empresas y capacitaciones a los municipios. Es un programa muy amplio donde esta es una de las tantas actividades que realizamos y lo particular de esta jornada es que Comodoro está atravesada por una situación totalmente distinta a cualquier zona del país", indicó."Entendimos que el primer punto era estar a disposición de la emergencia climática para colaborar en lo que pudiéramos. El segundo paso en este proceso de reconstrucción es aportar el conocimiento de nuestra actividad para que no se rompan varios caños de gas y varios no se queden sin el servicio", agregó.En ese sentido, el gerente de Relaciones Institucionales de Camuzzi sostuvo que aún quedan varios vecinos sin el servicio. "Por suerte son pocos. Hay usuarios que se le han retirado el medidor y estamos hablando de unos 40 o 50 vecinos pero hay que ser conscientes que esto no es una foto sino es una película que va avanzando. Hay redes que quedaron descubiertas y estamos trabajando para solucionar todos los problemas posibles", subrayó.