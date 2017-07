El Patagónico | Regionales | PETROLEROS JERÁRQUICOS - 05 julio 2017 Britapaja valoró el trabajo que realiza Petroleros Jerárquicos en Sarmiento El intendente de Sarmiento, Ricardo Britapaja, se refirió a los trabajos que se están realizando en esa ciudad por las heladas que se suscitaron en los últimos días. En ese marco destacó el rol que cumple en la ciudad el Sindicato de Petroleros Jerárquicos que conduce José Llugdar.

El intendente de Sarmiento, Ricardo Britapaja, puso en valor una vez más el papel que juega en esa ciudad el trabajador petrolero jerárquico, afiliado al gremio que conduce José Llugdar, y destacó la colaboración permanente del sindicato.

En diálogo con Reporte Petrolero Austral, la emisión radial que realiza la Secretaría de Actas, Prensa y Propaganda del sindicato por LU4 AM 630 KHz, Britapaja confirmó que frente a las condiciones climáticas adversas, que complican el tránsito en las calles de esa ciudad, están trabajando muy fuertemente con el equipo de Obras Públicas, con colaboración de toda la comunidad y el gremio.

"El Sindicato Jerárquico nos acompaña en cada hecho que tenemos en nuestra ciudad y lo hemos reconocido para el día del pueblo. La verdad que estamos trabajando muy bien en conjunto con toda la comunidad sarmientina y todas las instituciones que acompañan a Sarmiento, como en la emergencia del mes de marzo y abril, poniendo el lomo para que todos empujemos la pelota y acomodemos el barco”, señaló el jefe comunal.

Britapaja también valoró el recurso humano del gremio y dijo: “realmente tienen un grupo de gente maravillosa en el sindicato, que le pone el hombro a todo. Siempre vienen y preguntan qué es lo que necesitamos, no es que los vamos a buscar. Preguntan en qué nos pueden ayudar, qué más que nada a veces es poner una camioneta a disposición, porque en la vida no todo es plata. Hay acciones que son las que más ayudan y la verdad que es un equipo fantástico el que tienen y nos acompañan siempre”.

Y en ese sentido, insistió en que “la verdad que da gusto trabajar con gente así y quería hacer público esto ya que nos hace sentir muy bien y acompañados, tanto yo como intendente como nuestro pueblo. Además, están llevando adelante su obra con el Salón de Usos Múltiples y la verdad que estamos encantados. Hacen trabajos sobre cosas que necesita la ciudad y que quedan a beneficio de la gente del sindicato y de todos".





