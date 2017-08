Brown de Madryn debutará como visitante frente a Instituto en la Primera B Nacional

Guillermo Brown de Puerto Madryn, de gran campaña en la última temporada, debutará como visitante frente a Instituto de Córdoba en uno de los partidos programados por la fecha inicial del torneo de la Primera B Nacional de fútbol, que comenzará en septiembre.

Por su parte, Quilmes visitará a Sarmiento, en Junín, en un duelo de dos equipos que recientemente descendieron de la división A del fútbol argentino.

El certamen se iniciará el sábado 16 de setiembre y la primera parte se extenderá hasta el lunes 11 de diciembre. Luego se reanudará durante la primera semana de febrero 2018 y culminará en mayo del año entrante. Serán 25 fechas, todos contra todos, a una única rueda.

Habrá dos ascensos a Primera división, uno en forma directa y el segundo, a través de un Reducido, del que tomarán parte del segundo al quinto clasificado en la tabla. En cambio serán seis los descensos, todos por promedio.

De acuerdo al sorteo efectuado ayer en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), el conjunto 'cervecero', que procede de la Primera división, tendrá un duro estreno con otro club que también viene desde el círculo privilegiado del fútbol argentino.

El programa previsto para la primera jornada es el siguiente: Juventud Unida de Gualeguaychú-Flandria; Instituto de Córdoba-Guillermo Brown de Puerto Madryn; Almagro-Brown de Adrogué; San Martín de Tucumán-Ferro; Nueva Chicago-Independiente Rivadavia Mendoza

Santamarina de Tandil-Aldosivi de Mar del Plata; Estudiantes de San Luis-All Boys; Los Andes-Deportivo Morón; Gimnasia de Jujuy-Atlético de Rafaela; Villa Dálmine-Boca Unidos de Corrientes; Sarmiento-Quilmes.

El partido entre Deportivo Riestra-Mitre de Santiago del Estero quedará diferido, porque la entidad del Bajo Flores culminó tarde su participación en el Reducido de la B Metropolitana.

El debutante Agropecuario Argentino de Carlos Casares tendrá jornada libre en el arranque.





MADRYN SE REFUERZA

Por otra parte, Brown de Puerto Madryn que el 13 de setiembre –nueva fecha- enfrentará a Boca Juniors por los 16avos de final de la Copa Argentina, se reforzó con las incorporaciones de tres mediocampistas y un defensor.

Se trata de Nicolás Bruna, mediocampista de 27 años que jugó en Unión de Santa Fe, Huracán de Parque Patricios y Sportivo Belgrano; el salteño Luis Solís (31), cuyos últimos equipos fueron Gimnasia de Jujuy y Cobresal de Chile; Iván Silva (23), ex Argentinos Juniors; y el defensor Guillermo Ferracuti (26), ex Newell's Old Boys, Patronato y Sarmiento de Junín, informó el club.

El club patagónico contrató el mes pasado como entrenador al santafesino Ricardo Pancaldo, en reemplazo de Gastón Esmerado, quien condujo al equipo que finalizó tercero en la B Nacional.

En los 32avos de final de la Copa Argentina, Brown de Madryn eliminó a Chacarita (le ganó 1-0) y será rival de Boca el 13 de setiembre en Mendoza por los 16avos de final.