Brown de Madryn empató y no le alcanzó para ascender

Guillermo Brown de Puerto Madryn empató ayer sin goles como local ante Boca Unidos de Corrientes, en la 46ta y última fecha del torneo B Nacional, y se esfumó así su sueño de ascenso en la lucha por la segunda plaza que quedó en manos de Chacarita Juniors.

Brown no dependía de sí mismo para lograr el ascenso junto con Argentinos Juniors que se consagró campeón en fechas anteriores y ese detalle no pasó por alto para un equipo que no pudo imponerse en el resultado y menos aún en el juego.

El conjunto patagónico ni siquiera pudo forzar el desempate con Chacarita y de hecho la igualdad ante los correntinos, que se dio a conocer minutos antes del final en San Martín, otorgó el segundo puesto al equipo de Walter Coyette, pero finalizó tercero con 75 puntos en el campeonato mediante una gran campaña.

El encuentro tuvo situaciones escasas en los arcos, pero el desencanto mayor en los hinchas locales se acentuó cuando el árbitro dio el pitazo final.