El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 08 julio 2017 Brown de Madryn tiene que triunfar para seguir con chances de ascenso El partido, que corresponde a la 42ª fecha del campeonato de la B Nacional, se disputará en el estadio Roberto Conti de Puerto Madryn. Argentinos Juniors puede lograr el ascenso, si es que los chubutenses no le ganan al equipo de Floresta.

Guillermo Brown de Puerto Madryn, que viene de eliminar de la Copa Argentina a Chacarita Juniors, recibirá esta tarde a All Boys en el marco de la 42ª fecha del campeonato de la Primera B Nacional de fútbol.

El partido, que dará comienzo a las 13:05, será televisado a todo el país por la señal de TyC Sports.

El equipo chubutense, que dirige técnicamente Gastón Esmerado, necesita sumar a tres para seguir con chances de ascender a la máxima categoría del fútbol argentino.

Brown, que marcha tercero en el torneo con 67 unidades, llega a este partido con una gran victoria sobre Chacarita a quien derrotó por 1-0 y de esa manera se metió en los 16avos de final de la Copa Argentina.

Brown en la fecha pasada (en la que quedó libre) fue superado precisamente por Chacarita en el segundo puesto y en buena parte de la primera rueda fue puntero hasta que Argentinos se hizo imparable.

Ante un necesitado All Boys, que busca puntos para alejarse definitivamente de la zona del descenso, los chubutenses, que acumulan nueve sin perder, no tienen alternativa ya que el segundo ascenso ya se transformó en una lucha directa con Chacarita.

El que puede concretar su sueño de ascender es Argentinos Juniors cuando reciba a Gimnasia y Esgrima de Jujuy, y para ello necesita superar a los norteños y que a su vez Brown no supere como local a All Boys.

El partido se jugará en el estadio Diego Maradona, en el barrio porteño de La Paternal, a partir de las 15:05, será televisado por TyC Sports y arbitrado por Pablo Echeverría.

Argentinos tendrá la ventaja de saber el resultado de Brown ya que el partido del equipo chubutense ante All Boys, comenzará a las 13:05, con Fernando Echenique como referí.

Los otros partidos en la etapa sabatina de la fecha serán: Brown de Adrogué-Ferro (14:05, Julio Barraza), Atlético Paraná-Almagro (17, Gerardo Méndez Cedro) y Douglas Haig-Boca Unidos (20, Hernán Mastrángelo).

Argentinos es el puntero con 78 unidades (40 partidos) y le sigue Chacarita con 68 (39), en los dos puestos de ascenso, luego se ubica Guillermo Brown con 67 (39) y ya muy lejos Ferro y Chicago con 59 (40 ambos).

Los números son claros y si Argentinos gana sumará 81 puntos, mientras que si Guillermo Brown no triunfa como máximo llegará a 68 y seguirá tercero pero a 13 unidades cuando le restan 12 por jugar, concretándose de esa manera el ascenso del "Bicho' más allá de los que suceda mañana cuando Chacarita reciba a Juventud Unida.

Gimnasia será el "convidado de piedra" a la probable fiesta en La Paternal y suma 47 unidades, su temporada no presenta etapas de relevancia, apenas ganó dos veces en los pasados 12 encuentros, suma seis sin triunfos en fuera de Jujuy. Un equipo con rica historia en los certámenes nacionales de los años 70 pero que hace rato que no se destaca.

En Pergamino, Douglas Haig tampoco tendrá opciones ante el Boca Unidos de Cristian Bassedas, ya que el pergaminense tiene uno de los tres promedios más bajos y está perdiendo la categoría, por lo tanto sólo le sirve ganar.

Ferro visitará a Brown en Adrogué. El equipo del barrio de Caballito matemáticamente aún conserva posibilidades de ser segundo aunque ya formaría parte de un milagro ya que debería ganar los 12 puntos que tiene por jugar y que Chacarita y Guillermo Brown casi no sumen.



PROBABLES FORMACIONES



Guillermo Brown: Gonzalo Laborda; Franco Florez, Tobías Albarracín, Lucas Landa y Nicolás Dematei; Román Strada, Sergio Sánchez, Marcos Rivadero e Ignacio Cacheiro; Jonatan Bauman y Tobías Figueroa. DT: Gastón Esmerado.

All Boys: Nahuel Losada; Emilio Porro, Pablo Frontini, Emir Faccioli y Gastón García; Franco Piergiácomi, Franco Chivilo y Cristian Canuhé; Juan Manuel Vázquez; Maximiliano Salas y Angel Vildozo. DT: José Romero.

Estadio: Guillermo Brown.

Hora: 13:05.

Arbitro: Fernando Echenique



