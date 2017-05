El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 23 mayo 2017 Brown de Madryn visita a Flandria en el postergado de la 26ª fecha Guillermo Brown de Puerto Madryn, escolta en el Campeonato de la B Nacional, tratará esta tarde de consolidar sus pretensiones de ascender a la Primera división del fútbol argentino cuando visite a Flandria, que necesita sumar para alejarse de la zona de descenso, en un partido postergado de la 26ta. fecha.

El encuentro se disputará en el estadio Carlos V de la localidad bonaerense de Jáuregui, desde las 15:30, con José Sandoval como árbitro.

Este partido debía jugarse el pasado 8 de abril, momento en que Brown era líder del torneo y Flandria tenía el peor promedio de la categoría, pero tuvo que reprogramarse porque los de Puerto Madryn no pudieron viajar a Buenos Aires por problemas con la línea aérea que los tenía que trasladar.

Guillermo Brown, que viene de dos victorias consecutivas, suma 56 puntos, a solo cinco del puntero Argentinos Juniors, mientras que Flandria, decimoséptimo, tiene 39 unidades y su principal preocupación es sumar para engrosar el bajo promedio del descenso.

Luego de las importantes victorias sobre Chacarita Juniors (3-0) y San Martín de Tucumán (2-1), los de Puerto Madryn se despegaron un poco en la pelea por el ascenso directo a falta de doce fechas (una la tendrá libre) y pasaron a depender de sí mismos.

Gastón Esmerado, entrenador de los portuarios, meterá mano en la formación inicial que viene de ganar en Tucumán, con el ingreso del defensor Franco Flores, quien ya cumplió la fecha de suspensión por la expulsión frente a Instituto de Córdoba, en lugar de Maximiliano Pereiro.

Por su parte, Flandria, en su primera temporada en la B Nacional, viene de una racha de doce partidos sin conocer la derrota -cinco victorias y siete empates-, pero no consigue alejarse de la parte baja de la tabla de promedios, donde solo supera a All Boys, Juventud Unida de Gualeguaychú y los cuatro equipos que hasta el momento están perdiendo la categoría.





Fuente: