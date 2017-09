Bruno Taurelli se llevó la victoria en la última vuelta del TP Gol 1.6

El auto de Bruno Taurelli no clasificó, pero apareció en la última vuelta de la final como un rayo y festejó en el Industrial.

El auto de Bruno Taurelli no clasificó, pero apareció en la última vuelta de la final como un rayo y festejó en el Industrial.

En la 6ta fecha del automovilismo regional, la victoria de Bruno Taurelli en el cierre de la jornada "tuerca" disputada en el autódromo General San Martín, fue una de las noticias destacadas. El piloto valletano no tenía pensado venir a correr. En los inscriptos no aparecía, puso en marcha el auto el día sábado a la noche, y no clasificó. Giró recién en la serie pero la confianza que tenía de su última presentación en el Mar y Valle fueron suficientes junto al empuje de su familia.

La final tuvo como protagonista en el refriegue de adelante a "Manu" Abdala (poleman y ganador de una batería) junto a Tomás Pugnaloni hasta la vuelta 6 donde el piloto de Villalonga se fue afuera por un toque de Sandro Abdala, y Christian pasaba a ser protagonista. El menor de los Abdala pasaba a liderar la prueba mientras Taurelli se mantenía expectante entre los cinco primeros. En la vuelta diez ingresó el Pace Car, y en el relanzamiento "Manu" recuperó el liderazgo. Parecía que el ex campeón redondearía un gran fin de semana ganando todo pero en el último giro y en la víbora apareció Bruno Taurelli para festejar "su" triunfo impensado. Aprovechó la succión y encaró por el medio de los dos para llegar adelante a la cuadriculada. Finalmente fue excluido Emanuel al igual que Sandro por toque a Pugnaloni y el podio lo completaron Christian Abdala y Darío Giavedoni. Un párrafo aparte se merece Francisco Iparraguirre que largó del fondo por no pasar la técnica en la serie, y llegó en la cuarta colocación.

AGUSTIN VERA GANO

EN SU SEGUNDA CARRERA EN EL TP1100

El Turismo Pista 1100cc brindó, como es habitual un gran espectáculo y hasta la bajada de bandera nunca se sabe el nombre del ganador. Ayer en el autódromo comodorense se anotó como nuevo vencedor un joven piloto surgido en el kárting, y que ya había festejado con los Fiat 600 en este mismo escenario. El santacruceño Agustín Vera se llevó los laureles en una prueba que tuvo como dominadores a lo largo de las 14 vueltas a Daniel James y Nicolás Trovatto. El piloto de Caleta Olivia vio primero la cuadriculada y fue acompañado por Sebastián Rodríguez y Daniel James.

En el TC Austral, volvió a dominar un Ford como en toda la temporada 2017. La prueba quedó en poder de Rubén Pires quien impuso su ritmo, y dominó. El ingreso del Pace Car por un despiste de Edgardo Krings no le complicó el triunfo con el relanzamiento. Por momentos lo apuró Marcelo Otero hasta que el representante de Km 8 tuvo un problema con la bomba de nafta y relegó posiciones. Al podio subieron el santacruceño Gabriel Gonzalo y Ariel Figueroa.

El Otero que festejó en la sexta fecha del año fue Eduardo. El presidente de la divisional logró sacarse la espina y vio a todos desde arriba en los festejos después de una competencia peleada, con varios intercambios en la punta a lo largo de las 14 vueltas, y en la segunda posición quedó el representante del barrio Sismográfica Darío Haag y tercero finalizó Lucas Nicolía.

El TC Patagónico tuvo el parque más pobre del fin de semana, y el podio fue todo del Husar Sport. El triunfo fue de Paco Rodríguez de principio a fin, mientras que de atrás vino recuperando posiciones Javier Morales hasta terminar segundo y en el tercer escalón del podio quedó Pablo Pires.