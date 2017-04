El Patagónico | Regionales - 18 abril 2017 Bulgheroni es pesimista con Chubut

Alejandro Bulgheroni, presidente del grupo Bridas que integra a Pan American Energy (PAE), la operadora que explota el mayor yacimiento de petróleo de la Cuenca del Golfo San Jorge, aseguró que es viable la producción de petróleo con un barril de US$ 55.

En una entrevista con La Nación, Bulgheroni fue consultado sobre la viabilidad de la producción con ese precio del petróleo y sentenció que "es viable", aunque advirtió que deben tener en cuenta los costos argentinos, ya que "nosotros somos más caros para operar en muchas cosas que otros países del mundo".

Al ser consultado por cuáles son las cosas que más influyen en este costo, Bulgheroni indicó: la mano de obra, la productividad de la mano de obra, los caños y muchas cosas importadas".

Por todo esto admitió no ve una solución cercana a la situación que vive Chubut. "No creo que se solucione rápidamente. Históricamente, Chubut fue el enclave principal de YPF y había una cantidad de gente que vivía de YPF, como gremios y empresarios locales. Cuando decide reducir sus trabajos en Comodoro Rivadavia y Santa Cruz quedamos nosotros, con cierto nivel. Por eso nos toman de punto porque no quieren cambiar la modalidad de trabajo que había antes, impulsada por el gobierno anterior. Ahora ya estamos en mejores condiciones, pero todavía tenemos problemas. Hay que tratarlos de a uno e intentar resolverlos. Se puede hacer, pero hace falta comprensión por parte de los locales y alguna moneda de cambio", señaló.

En ese marco, Bulgheroni adelantó: "estamos tratando de buscar una solución que consiste en dar mayor cantidad de trabajo, pero más competitivo. Cuando vas a perforar un pozo, tenés que saber si la producción futura de ese pozo, al precio actual, se va a pagar. Si se paga, vas a perforar el pozo. Si no, no lo hacés", señaló asegurando que "si tuviera menores costos podría generar más trabajo, incluso en esta condición actual".

