Bullrich desafió a Cristina a debatir

"Hemos firmado el compromiso para debatir, le pusimos fecha precisa, y ojalá se dé", dijo el exministro de Educación del PRO Esteban Bullrich, quien aseguró que la convocatoria "se trabajó como siempre se hizo" con los productores de la señal TN, del Grupo Clarín.

"Lo venían trabajando los equipos (de campaña), la búsqueda es que haya debate, si hay un lugar u otro (...) Nosotros firmamos el compromiso donde se hacen todos los debates, salvo el presidencial", remarcó Bulrrich en diálogo con radio Belgrano. "Definitivamente tengo ganas de debatir. Hay una expresión de correr el arco: no corramos el arco, el debate es el debate", señaló con tono desafiante.

Según dijo el candidato oficialista, en las reuniones con TN se convenció a tres de los cuatro candidatos para participar. "Estaba los representantes de Cristina y ellos no firmaron el compromiso", graficó. Sin embargo, el extitular de Educación eludió a uno de los otros tres que ya firmaron, según informó Artear. El 4 de octubre dieron el "si" Sergio Massa, Florencio Randazzo y Néstor Pitrola, del FIT, que también se postula a senador y superó en las PASO el piso mínimo de votos requeridos. Por 1País firmó Claudio Ambrosini, por Cumplir Juan Belén y por la izquierda Juan Pablo Rodríguez.

La polémica por el debate entre candidatos surgió luego que Cristina propuso realizarlo en una universidad pública de la provincia, con expertos moderadores de perfil catedrático, y sobre temas de coyuntura. "Ese debate se debe organizar en las universidades. No creo que empresas privadas tengan que estar organizando debates públicos", afirmó esta semana la expresidenta durante una recorrida de campaña por Berazategui.

"Sus docentes universitarios en materia de comunicación social deben ser los organizadores del debate. No es solamente el espacio geográfico de la universidad sino también le contenido público de quién va a ordenar ese debate", agregó la exmandataria. "El debate no debe ser de pelea entre políticos. Tenemos que debatir lo que la gente ha votado en las PASO. Y la gente ha votado contra el ajuste y contra el plan económico", remarcó la exjefa de Estado.

Durante la reciente entrevista con Víctor Hugo Morales en AM 750, Cristina reiteró su propuesta. "Creo que es importante el debate. Tenemos que debatir no en empresas privadas, el ámbito debe ser nuestras universidades. Debatir en canales de televisión está alejado de la sociedad", indicó.

Al final de entrevista radial, Bullrich insistió con el debate en TN, pero deslizó que aceptaría otro terreno para disputar propuestas electorales. "Si ya hay un compromiso, el querer cambiar y poner las reglas permanentemente no sirve, y es justamente lo que hay que evitar. No digo que hay que hacerlo en solo lugar, sino que ya se habían puesto de acuerdo para hacerlo en un lugar", enfatizó Bullrich.

Randazzo redobló la apuesta: "hay que dejarse de joder y debatir de cara a la sociedad siempre, en cualquier lugar, donde sea. No hagamos de esto una cosa de vida o muerte", dijo el ex ministro del Interior y Transporte a radio La Red. Randazzo expresó su "sensación de que ni Cristina ni Bullrich quieren debatir y entonces ponen excusas" y consideró que "hay una voluntad lamentable de no debatir, sino no se darían tantas vueltas".