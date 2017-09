Burlando amenazó a Natacha Jaitt: "las rejas del penal están ansiosas por verla"

En medio de un nuevo escándalo por la filtración del audio de la negociación entre Natacha Jaitt y Fernando Burlando por el pacto de confidencialidad por el caso de Diego Latorre, el abogado del ex futbolista apuntó contra la mediática y amenazó.

"Vi que era una actitud más de la misma naturaliza que había presenciado con anterioridad y que había hecho víctima a los Latorre. No me llamó la atención, no veo nada irregular (en el audio)", expresó molesto en Por si las Moscas.

En este marco, apuntó directamente contra Natacha como la responsable de la filtración: "como estrategia de Natacha Jaitt, o mejor dicho, de los profesionales que la asisten, han manifestado que tenían una grabación, que iba a hacer caer toda la estructura que habían armado Latorre y compañía. Si se trata de esta, no solamente se equivocan sino que la termina de hundir. Las rejas de un penal deben estar ansiosas por ver a Natacha después de este audio".

"Mucha gente me llamó por este tema y el tema Latorre es menor en el estudio, no puedo ir dando explicaciones porque precisamente lo que quisimos hacer es apagar esta situación, que la debió apagar la Justicia y no la apagaron los protagonistas", completó.