Buscan aplicar más de 1.300 dosis contra la Hepatitis B en tres días

El vienes se conmemora el Día Internacional contra la Hepatitis, y en Comodoro Rivadavia, previo a la fecha, se realizará una campaña de vacunación masiva, mediante la cual se pretende inmunizar a más de 1.300 personas.La actividad, organizada por la Secretaría de Salud de la Municipalidad, comenzará el martes y se extenderá hasta el jueves, en la plaza de la Escuela 83. Sobre la calle San Martín, se montará un tráiler móvil que contará con la colaboración del Ejército Argentino."Estamos muy contentos por poder realizar nuevamente una campaña masiva de vacunación en la Plaza de la Escuela 83, un lugar que es realmente estratégico porque siempre tuvimos una gran concurrencia de la población en los tráiler", expresó el titular del área, Carlos Catalá."Vamos a disponer de más de 1.300 dosis para prevenir a la población y que puedan completar su esquema", agregó el médico.El consultorio móvil funcionará de 9 a 16, y además de la colocación de vacunas contra la Hepatitis B, se harán las extracciones de sangre para detectar Hepatitis C y estarán disponibles las dosis del calendario nacional escolar."Estas propuestas son realmente importantes porque podemos fortalecer la promoción y prevención de la salud, llegando a más personas en un plazo más corto", analizó el funcionario. Y adelantó: "en esta ocasión, contaremos una vez más con la colaboración del Ejército Argentino que estará presente entregando chocolate caliente".TAMBIEN SE REALIZARAN EXAMENES DE HEPATITIS CEl titular del área aclaró que "no es necesario llevar el documento de identidad porque nosotros contamos con un registro de las dosis colocadas con nombre y apellido. Sin embargo, pueden haber personas menores a 25 años que les falte alguna aplicación y, en esos casos, pueden acercarse para hacer las consultas correspondientes y colocarse la vacuna".Respecto a la posible detección de Hepatitis C por muestra de sangre", sostuvo que en caso de que se detecte un caso, "desde el área se realizará una derivación con profesionales del CEDIG para que se dé continuidad a los tratamientos necesarios".El trabajo de concientización sobre la hepatitis no solo se realizará sobre la calle San Martín, sino también se extenderá a las oficinas de Salud, donde a partir de mañana, de 8 a 15, se exhibirán videos informativos y didácticos acompañados de folletería para concientizar a la población en general acerca de los tipos de hepatitis víricas existentes, sus formas de transmisión y prevención.