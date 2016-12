El Patagónico | Deportes - 15 diciembre 2016 Buscan respaldo para terminar las obras en el autódromo de Esquel

El Intendente de Esquel, Sergio Ongarato, recorrió el autódromo cordillerano con autoridades de la A.V.O.Ch (Asociación de Volantes del Oeste del Chubut), quienes le solicitaron el acompañamiento en las gestiones que vienen realizando ante el Gobierno Provincial para continuar con el pavimento del circuito de carreras.

El presidente de la A.V.O.Ch, Martín Piva, destacó la presencia del Intendente Ongarato y señaló que días atrás "le hicimos una propuesta al secretario de Deportes, Juan Carlos Tardón. Pedimos un acompañamiento con las gestiones del asfalto del Autódromo y ver las posibilidades de gestionar también un asfalto para el kartodromo. Recibimos una respuesta inmediata y nos dijo que el Intendente estaba interesado en recorrer la obra, teniendo en cuenta que estaría viajando a Rawson para llevar las inquietudes y ver cuáles son las gestiones que se pueden realizar".

Actualmente la obra de pavimentación del autódromo "está paralizada desde la gestión anterior. Gran parte de la misma tiene un avance pero, hace dos años que no se ha vuelto a retomar y esto nos preocupa un poco porque en gran parte estaos viendo un deterioro. Tiene un simple riego asfáltico encima y ya pasaron dos inviernos. Y según lo que hemos conversado con los inspectores de Vialidad Provincial, otro invierno no aguantaría".

Por eso "nos urge avanzar y darle continuidad a la obra. No solamente para cuidar lo que ya está hecho sino también para que esta institución pueda seguir avanzando".

"Agradecemos la visita que nos hizo Sergio, para que pueda ver él mismo el estado de la obra. Y esperamos que se puedan realizar las gestiones para retomar los trabajos. Estaría faltando la colocación de la carpeta asfáltica", indicó Piva.

Por otro lado "nos hemos reunido con el titular de Vialidad Provincial, Osvaldo Mairal, quien siempre también puso muy buena predisposición y estuvo muy atento a la situación de esta obra. Y nos parecía correcto que el Intendente también esté al tanto, para que se puedan hacer las gestiones en conjunto".

El autódromo "está toda la semana con las puertas abiertas y en el lugar además se realizan distintas actividades de recreación que puede disfrutar toda la comunidad".

Por último manifestó que el Intendente "se comprometió a conversar sobre este tema con el Gobernador Mario Das Neves y poner sobre la mesa sobre la situación de la obra".

