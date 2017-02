Buscan a un joven de 17 años que desapareció hace una semana

Hace una semana que José Bravo no sabe nada de su hijo, José Nicolás Bravo, de 17 años. Se trata de un chico de 1,66 metros, contextura fornida (pesa 80 kilos), tiene pelo corto, es de tez blanca y tiene barba.

"Lo vimos por última vez el lunes 30 de enero y desde ese momento no sabemos nada de él", le dijo Bravo al diario El Tribuno. El padre describió cómo fue el día en el que el chico salió de la casa y no volvió más. "Primero se fue a eso de las 9 y volvió cerca de las 11. Nos dijo que fue a que le arreglaran el teléfono. El problema es que, luego de eso, nosotros salimos de casa y cuando volvimos él ya no estaba", dijo.

Los padres estiman que Nicolás debe haber abandonado la casa del barrio Calixto Gauna entre las 11 y las 13. Luego de las 18, cuando ya no tenían novedades del chico, se radicó una denuncia en la comisaría 5.

José cuenta que lo sorprendió que su hijo menor se vaya de casa. "Él tiene 17 años y terminó el secundario en el colegio Belgrano. Es más, ya está inscripto para estudiar Psicología en la Universidad Católica", narra desconcertado.

El padre recuerda que el día de la desaparición, Nicolás tenía que darles clases de matemáticas a varios alumnos, ya que el chico es muy buen estudiante y en vacaciones se dedica a preparar alumnos que deben rendir en los exámenes de febrero.

