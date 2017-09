Buscan a un peón rural en Santa Cruz

Recién se dieron cuenta que no había llegado a destino cuando le llevaron víveres y constataron que no había movimiento en el puesto y que sus pertenencias estaban allí intactas.



El capataz hizo la denuncia a la Policía y también emitió mensajes para el hombre de campo por una emisora radial de AM intentando dar con su paradero.



Al no tener noticias suyas, se realizaron rastrillajes por la zona con un perro de búsqueda, un trabajo en conjunto de efectivos de 28 de Noviembre, del GEOR y de la Comisaría de Güer Aike. Se les tomó declaración al administrador del establecimiento rural, al capataz y a la cocinera, éstos dos, los últimos en ver al puestero.



Trascendió también que el hijo del capataz habría avisado a la policía que encontró el caballo pelaje zaino (con el recado tirado al lado) que montaba Rogel la noche que desapareció.

Se trata de Enrique Rogel, un hombre de 29 años oriundo de Lago Puelo, Chubut, que trabaja hace casi un año en la estancia La Sofía, ubicada a 150 kilómetros de Río Gallegos.Según explican en el Diario Nuevo Día, la noche del pasado 20 de agosto, luego de cenar con sus compañeros, Rogel salió a caballo desde la sección al puesto pero al parecer nunca llegó.