Buscan a una joven de Ciudadela desde el viernes

Brenda Gabriela Milagros Marco de 16 años se encuentra desaparecida desde el pasado viernes a las 21:30 horas. La última vez que su familia la vio ella le pidió a su tío diez pesos para ir a comprar un "Uvasal" a un almacén que hay a pocos metros de su casa ubicada en la calle código 1973, en el barrio Ciudadela.

Desde entonces Natalia, su madre, y toda su familia la buscan. Además de la denuncia policial y la intervención de la Brigada de Búsqueda de Personas, en las últimas horas familiares provenientes desde Trelew se suman al rastrillaje en zona norte para dar con la menor.

Su madre, con el documento de su hija entre sus manos repite "no sé, no sé, no sé", donde puede estar, con quién y por qué se fue si es que lo hizo por su voluntad. "Brenda no salía porque no le gustaba, no tenía novio, ni amigos, había dejado de ir al colegio porque yo tengo problemas de salud y el mismo médico le indicó que tenía que cuidarme, ayudarme con las cosas de todos los días", dijo. Brenda no es hija única tiene cuatro hermanos que desde el viernes no dejan de buscarla.

No hay forma de rastrear a la joven que no cuenta con teléfono celular ni tampoco con Facebook como otros chicos de su edad.

Cuando desapareció, Brenda no iba vestida de gitana aunque solía hacerlo, "ella llevaba una remera blanca, calada en el pecho y una calza a rayas, con unos zapatos de tacón gamuzados", detalla su madre. Medía alrededor de 1.68, era de contextura delgada y su cabello era rubio.

A los minutos que Brenda no regresaba, la consulta entre los vecinos y en el almacén dio cuenta de que nunca llegó a comprar y una vecinita advirtió que vio en la zona a un auto gris cerca de la joven. "Eso no sé si es que fue por casualidad, se fue, o la levantaron por la fuerza, yo lo único que sé es que necesito a mi hija. Hace tres días que no la veo y la necesito, todos la necesitamos", relató Natalia entre lágrimas.

Las personas que tengan información para aportar sobre el paradero de Brenda se solicita informar a la comisaría más cercana o comunicarse al 154195811 o al 154350810.