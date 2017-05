El Patagónico | País/Mundo | POLICIALES - 18 mayo 2017 Buscarán a Daiana Garnica con los perros que hallaron el cuerpo de Araceli Fulles Los perros ahora fueron convocados para participar de la búsqueda de Daiana, la adolescente de 17 años que se encuentra desaparecida desde hace 11 días y en donde el principal sospechoso se encuentra detenido e imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio.

Los perros de la agrupación K9 de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta, en Bahía Blanca, que hallaron en abril el cuerpo de Araceli Fulles en la localidad bonaerense de Villa Ballester, serán trasladados a Tucumán para participar de la búsqueda de Daiana Garnica, la adolescente que se encuentra desaparecida desde hace 11 días.

El jefe del cuerpo canino K9, Raúl Rodríguez, señaló ayer a Télam que el equipo de búsqueda viajará en las próximas horas a Tucumán y luego partirán a Chaco, donde también colaborarán con los rastrillajes de otra joven desaparecida.

"Tendremos que viajar primero a Tucumán y luego a Chaco con el grupo compuesto por cuatro perros y sus respectivos guías", dijo Rodríguez.

Según se indicó, los gastos para el viaje serán afrontados por los gobiernos de las dos provincias norteñas que, a través de la Justicia, solicitaron la colaboración a la brigada canina de Punta Alta.

La agrupación canina K9 fue la que logró el hallazgo de los restos de Araceli Fulles, la joven de 22 años desaparecida desde el 2 de abril que fueron encontrados en una vivienda situada en Alfonsina Storni 4477 de Loma Hermosa, de San Martín.

Los perros ahora fueron convocados para participar de la búsqueda de Daiana en Tucumán, la adolescente de 17 años que se encuentra desaparecida desde hace 11 días, y cuyo principal sospechoso, tanto para la familia como la Justicia, se encuentra detenido e imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio.

Daiana salió de su casa del barrio Julio Abraham, en Alderetes, el sábado 6 de mayo y le avisó a su madre, Susana Cisneros, que acompañaría a su vecino Suárez a comprar un regalo.

La joven no regresó y sus familiares encontraron en su celular, que se había olvidado en su casa, una conversación con el principal sospechoso, quien le pedía que lo acompañe a comprar una sorpresa para su mamá y que no le contara a nadie.

Si bien el fiscal Claudio Bonari ya caratuló la causa como privación ilegítima de la libertad seguida de homicidio, todavía no hay un solo rastro de la chica.

No obstante, intentan determinar si un elemento hallado dentro del horno de la cortada de ladrillos donde trabajaba el principal sospechoso le pertenece a la víctima.

Se trata de una pequeña pieza de acero quirúrgico que encontraron dentro de uno de los hornos de la ladrillera y que fue enviada para que se realicen los estudios correspondiente.

Bonari sospecha que Darío Suárez (40) abusó de Daiana, luego la asesinó y se deshizo de sus restos quemándola en el horno de la cortada.

El fiscal estima que contó con la colaboración de varias personas, entre las que se encuentra un amigo y compañero de trabajo suyo, Fabián Ernesto "Sapo" Pacheco, y el dueño de la ladrillera, Juan Mátar.

Otros siete involucrados en el caso, que tienen vínculo familiar con Suárez quedaron privados de la libertad por disposición de Bonari, acusados de encubrimiento: sus hermanos César y Miriam; su esposa Yanina Alejandra Villarreal; su cuñada Elena Villarreal; su suegra Juana Rosa Funes; su prima Mavi Castro y Carmen Santana, otra presunta pareja suya.



