"Cacha Sed" ganó el torneo femenino de fútbol de once Durante dos jornadas a pleno, la institución "roquense" cerró con éxito la prueba piloto que buscó ser punto de encuentro de las chicas que se desempeñan en futsal. Roca "A", "Espartanas" y All Boys completaron el podio.

por Angel Romero

a.romero@elpatagonico.net







Costo desde el inicio, no por la falta de estado físico o de habilidad futbolística. Sino por saber ubicarse en dimensiones donde el fútbol femenino no tiene rodaje. Pero al final concluyo con éxito el 1° torneo relámpago que organizó el Club General Roca y que consagró a las chicas de "Cacha Sed" como las campeonas del certamen al vencer en la final del domingo 18, por 5 a 0 a sus pares de Roca "A".

Con diez equipos inscriptos, el certamen se llevó a cabo en cuatro jornadas. Que se inició el 8 de diciembre y que cerró este fin de semana cuando las instancias de cuartos de final se pusieron en marcha en la institución deportiva de avenidas Lisandro De la Torre y Polonia.

A la hora de armar los representativos, los dueños de casa pusieron en cancha a dos planteles que cuentan con los mismos beneficios e indumentaria que el equipo de Primera división que ascendió a la máxima categoría local.

En las posiciones finales, la competencia determinó que las mejores fueron las chicas de "Cacha Sed" que vencieron en la final por 5 a 0 a Roca "A". En tanto que el tercer lugar fue para "Espartanas" y completó el podio "All Boys".

La premiación –que incluyó diplomas para todas las participantes- también contó con el reconocimiento para la valla menos vencida, que correspondió a Carolina Márquez (Cacha Sed), y goleadora del certamen Roció Figueroa (espartanas). Además del premio al equipo farplay que tuvo como destinatario a Jorge Newbery.

"Para nosotras fue una excusa más para compartir algo tan lindo como el fútbol. Y de paso observar cómo nos adaptábamos a otro escenario como cancha de once. En principio a todas nos costó ubicarnos en tiempo y espacio. Pero con el desarrollo de los partidos fuimos manejando los tiempos. En el desempeño, hubo sorpresas porque hubo equipos que tienen muy buen juego en el fútbol de salón, pero en cancha grande fue otra la historia", apunto a El Patagónico Elisa Alvarado, referente del fútbol femenino en General Roca.

Con este certamen, Roca cierra sus actividades hasta mediados de enero, cuando a partir de las 18 y hasta las 20 (lunes, miércoles y viernes) vuelvan a reclutar jugadoras en la cancha sintética donde entrenan.

