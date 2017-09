Cada cual atiende su juego

La promesa incumplida. Juegos que nunca pasan de moda. las olas sacuden el barco. El funcionario que intento pasar piola. La ministra ya no confía en los gendarmes. Fue inaugurada pero sigue cerrada. Siempre es tiempo de campaña. El "Colorado" y la pileta.

El cantante español David Bisbal actuará en Buenos Aires el 3 de diciembre. El artista tocará suelo argentino para presentar su tour "Hijos de mar", donde además de interpretar algunos temas nuevos, recreará sus sonados éxitos.

La vuelta de Bisbal a la Argentina ilusionó a sus seguidoras comodorenses, esas que se quedaron con las ganas de verlo en febrero de 2015, cuando el cantante tuvo que suspender su show que se iba a realizar en el marco del festival aniversario de la ciudad. Fue por una tormenta de viento que se desató en pleno fin de semana.

Así como sucedió con Los Palmeras y los Del Fuego, con bastante criterio el show al aire libre de Bisbal se suspendió en ese momento por cuestiones de seguridad. En aquella ocasión, todos los músicos junto con el secretario de Cultura, Daniel Vleminchx informaron que los shows iban a ser reprogramados y que se iban a concretar "de acuerdo a la agenda de los artistas".

Los Palmeras cumplieron, y tocaron en el Festival Celeste y Blanco de 2015, los Del Fuego volvieron a Comodoro pero hicieron un show privado, con el que esquivaron su compromiso, y ahora vuelve Bisbal a la Argentina. La pregunta es: ¿volverá a Comodoro para cumplir con su palabra y con el recital pago que nunca se pudo concretar?





Jugando a los viejos juegos





La designación de Jerónimo García como ministro Coordinador de Gabinete, en reemplazo del renunciante Alberto Gilardino, es una cuestión de Estado. El paso previo para que esa asunción se concrete es el tratamiento del pedido de licencia del diputado de Chubut Somos Todos en la Legislatura, ya que el oficialismo optó por perder un representante en la Cámara.

Nadie en el oficialismo explicó, hasta ahora, por qué García en lugar de renunciar y dejar su banca libre para que asuma el suplente, optó por el pedido de licencia. Además de perder un diputado, implica para Chubut Somos Todos un desgaste en el tratamiento de la licencia que se resolverá en la sesión de mañana y para obtenerla deberá contar con el apoyo de al menos 14 diputados.

Todo parece indicar que el oficialismo y García prefieren afrontar el costo de la discusión y contar con siete diputados en lugar de ocho, para tener siempre listo a Jerónimo en caso de que sea necesario su regreso a la Legislatura. Incluso el propio diputado reconoció que se siente más cómodo en la Cámara que "en la silla eléctrica", como definió al ministerio que se presupone conducirá desde el martes.





Las tiendas de Simón





El que también estuvo jugando a viejos juegos fue el diputado provincial de Chubut Somos Todos, Roddy Ingram, quien seguramente será el nuevo conductor del bloque, una vez que mañana se apruebe la licencia de Jerónimo García.

Ingram fue la primera voz de peso, dentro del oficialismo, que confirmó que Jerónimo García era el elegido para ser el ministro Coordinador de Gabinete. La oficialización resultaba ser necesaria ya que, si bien era un secreto a voces y nadie había desmentido las publicaciones que adelantaron esa designación, por esas horas se volvía e especular con una posible alternativa, la de Gonzalo Carpintero, para evitar la pérdida de un diputado en la Legislatura.

Fue en ese contexto en el que Ingram, luego de cuestionar los dichos del diputado Eduardo Conde, de Cambiemos, sobre la salud del gobernador, oficializó el nombre de García al Gabinete.

Eso sí, cuando se le preguntó respecto a si estaban los 14 votos y luego de hablar de la necesidad de apostar a la madurez política, Ingram pareció jugar a las tiendas de Simón, ese entretenimiento infantil en el que, ante cualquier pregunta, no se podía decir ni sí ni no, ni blanco ni negro.





Del trasatlántico a la balsa





El diputado Jerónimo García es consciente de la situación económica en la que se encuentra la provincia y cierta intranquilidad política que existe, tras el regreso del gobernador luego de sus nuevos controles médicos en Buenos Aires.

En función de ello no perdió el tiempo, y ya desde la semana pasada, cuando se oficializó extraoficialmente su nuevo cargo, García comenzó a cumplir funciones como ministro Coordinador de Gabinete.

Fue así que el jueves mantuvo reuniones con intendentes de Río Mayo, Gustavo Hermida, y de Gaiman, Mariano García Aranibar, en las que habló de obras, financiamiento y relaciones institucionales. Estos encuentros, se supone, serán los primeros que mantendrá para ir acercando posiciones ya que la apuesta máxima del futuro ministro es cerrar filas, si puede esta misma semana, con los intendentes de las ciudades más grandes, como son Comodoro, Puerto Madryn y Trelew.





De náutica era





Respecto a la relación con Carlos Linares, el todavía diputado adelantó que apuntará a que la misma se encarrile de manera efectiva para que "entre todos podamos sacar la provincia adelante. Hay que dejar el escenario electoral por un momento y trabajar para la institucionalidad", dijo García.

Jerónimo apeló a frases con imágenes claras para que se entienda la situación. "Estamos todos sobre la misma cubierta, y hay que evitar que se hunda", manifestó y luego tuvo un lapsus, sostenido en su vasta cultura, cuando en lugar de los célebres músicos del Titanic, esos que siguieron tocando mientras el barco se hundía, habló del Kon Tiki, la célebre expedición del etnógrafo noruego Thor Heyerdahl, que demostró la conexión entre América del Sur y la Polinesia durante la época precolombina.

El ejemplo sirvió. Esto más allá de la confusión entre el trasatlántico que "ni Dios podrá hundir" y la balsa experimental.





Mejor pasar desapercibido





Es lo que debe pensar el número dos del ministro de Gobierno, Pablo Durán, el subsecretario Alejandro Apphesberho, que estuvo el jueves en Comodoro Rivadavia, cumpliendo funciones y visitando el programa nacional "Estado en tu barrio", el espacio que se habilitó, primero en el Gimnasio Municipal 4 y luego en el Gimnasio Municipal 2, para que los vecinos puedan ser atendidos por cada uno de los organismos del Estado, ya sean estos nacional, provincial o municipal.

Lo cierto es que el funcionario del apellido difícil estaba en el lugar, pero su presencia no había sido detectada por nadie, ya que su figura todavía no es tan conocida y él no había hecho nada para hacerse ver.

El problema para Appesberho se presentó cuando uno de los funcionarios nacionales, responsables del programa, lo saludó e informó al resto de los presentes de quién se trataba. De inmediato, los vecinalistas de la ciudad, entre ellos de la Fracción 14, Laprida y otros barrios, comenzaron a plantearle necesidades y reclamos.

Mientras acariciaba su barba -y quizás interiormente lamentaba haber sido puesto en la vidriera de los reclamos-, el funcionario comenzó a contestar como pudo los reclamos por el transporte, las cuadrículas de seguridad, y tantos otros planteos que recibió, de manera inesperada, ya que parece que su plan era pasar desapercibido.





Gendarmes por la ventana





La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, aseguró que "de ninguna manera" iba a permitir que, en el proceso judicial y de discusión política por el caso de desaparición forzada de Santiago Maldonado, "se tiren gendarmes por la ventana".

Lo cierto es que, luego de algunas semanas de esa temeraria frase, basada en el convencimiento que al menos el Gobierno nacional quiere instalar de que la Gendarmería nada tuvo que ver con la desaparición del joven artesano, es que la situación cambió.

En función de los testigos y pruebas recolectadas, el Gobierno tuvo que retroceder en esa posición, tanto que en sede judicial ya declararon 19 gendarmes, y se presume que el juez Guido Otranto siga convocando a integrantes de esa fuerza. Mientras tanto, en sus declaraciones, los gendarmes se desmienten uno a otro.

El ministro de Justicia, Germán Garavano, en tanto reconoció: "tal vez algún gendarme no dijo la verdad" cuando dio la versión inicial al gobierno, y la misma Bullrich, según la diputada Victoria Donda, reconoció: "en una de esas, a alguno se le fue la mano".

No se trata de tirar por la ventana, solo de buscar e intentar hacer justicia.





La clínica sigue cerrada





El lunes 4 de septiembre, en plena calle Olavaría, el Sindicato de Petroleros Privados reinauguró la clínica Pueyrredón, esa que había comprado en mazo y que, cuando la abrió, inmediatamente tuvo que cerrar por los efectos que en el edificio y equipamiento provocó el temporal que castigó a esta ciudad entre el 29 de marzo y el 8 de abril.

Lo cierto es que, desde la inauguración a la fecha, ya pasaron dos semanas y la clínica sigue sin brindar atención.

En la primera semana se habló de la necesidad de terminar de acomodar equipos e instalaciones, y en los días subsiguientes, mediante un cartel, se indicó que el centro de salud estaba cerrado o sin atención por desinfección.

En el medio, y más allá de la alegría inicial, no solo los petroleros sino los vecinos del barrio, se desilusionan con la falta de atención. Y en la propia clínica, en voz baja, se habla de que lo que falta es la habilitación correspondiente.

Los días pasan, y la reapertura quedó solo en un auspicioso acto bajo el sol.





Disparen contra Menna





En el oficialismo provincial se entendió de cara a las elecciones de octubre, que el adversario de Mariano Arcioni para la diputación nacional no es solo el Frente para la Victoria sino también Cambiemos.

Por esa razón, las distintas espadas del dasnevismo se dedicaron en la semana que pasó a cuestionar al candidato por Cambiemos y al mecanismo de campaña que, fuera del margen legal establecido, el Gobierno nacional está haciendo a favor de Gustavo Menna.

Así, el diputado nacional y candidato a primer suplente, Sixto Bermejo, denunció en el recinto del Congreso al secretario de Viviendas de Nación, Domingo Amaya. Fue por "estar haciendo campaña con algo tan sentido y necesario como son las viviendas", planteó al cuestionar la visita del funcionario nacional al Valle.

Bermejo, junto con la candidata a la diputación nacional en segundo término, Rosa Muñoz, recorrieron durante el fin de semana algunos barrios y viviendas de Trelew, donde dijeron que, en el mano a mano, "el vecino repudia las medidas económicas y de ajuste que implementa Cambiemos y que apoya Gustavo Menna".





También cobró





Pero Bermejo no salió ileso en la confrontación política ya que el diputado nacional por Frente para la Victoria, Santiago Igon, recordó que, pese a sus críticas, el legislador por el PACh acompañó la postura del Gobierno nacional y así votó en contra de la posible prórroga de la ley de emergencia de los terrenos ocupados por los pueblos originarios.

"El único diputado de la provincia de Chubut que votó en contra fue Sixto Bermejo, representante de Chubut Somos Todos en la Cámara baja del Congreso. No me sorprende el voto de Bermejo, no es la primera vez que vota en contra de las clases populares", señaló Igon.

Luego recordó: "el compañero de fórmula de Arcioni también se opuso a la ley antidespido, que lo único que intentaba hacer era proteger los puestos de trabajo. Imagínense qué distinta sería la realidad de los trabajadores en nuestra provincia si aquella ley no hubiese sido vetada por Macri", apuntó.

Igon, que también criticó la política del Gobierno nacional sobre el tema de Malvinas, se excedió un poco cuando, en defensa de la prórroga de la ley que protege a las tierras de los pueblos originarios, afirmó: "vivimos en una provincia en la que la mayoría de los habitantes son descendientes de pueblos originarios", pero agregó: "verlo a Bermejo votando en contra de los intereses de la mayoría es algo común".





Pileta aguada





Es lo que piensa parte del gabinete de Mauricio Macri respecto a la forma de conducción y de manejo de fondos del titular de la Secretaría de Deportes de la Nación, el exfutbolista Carlos Mac Allister, a quien un informe preliminar de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) no lo favorece.

En medio del cruce de datos sobre determinaciones y fondos aportados a las provincias por el "Colorado", quedó en duda la decisión que adoptó a favor de construir una pileta olímpica en Comodoro Rivadavia por un presupuesto de 19 millones de pesos.

En su defensa, el probable candidato de Cambiemos a la gobernación de La Pampa en el 2019, aseguró que la mayoría de las obras que se tiene que hacer con esos subsidios otorgados no están cumplimentándose en tiempo y forma por responsabilidades de las provincias.

Así se señaló que, mientras hay otras obras que ya están en marcha, y otras merecieron intimaciones por parte de la propia Secretaría, con la pileta de Comodoro hay retrasos "pero está dentro de los tiempos".

Sucede que, al margen de los problemas internos que afronta Mac Allister en la revisión de los números, la pileta, entre otras cosas, quedó demorada por el terrible temporal que castigó a esta ciudad.