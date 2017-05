CAI fue superior a USMA en Km 5

El gol tempranero de CAI a los dos minutos abrió el camino de una victoria que tuvo sus cimientos en el juego colectivo, la precisión en los pases y en la velocidad de sus jugadores. Morales abrió para Cárdenas, que venció la resistencia de Roa y antes del cuarto de hora estiró la ventaja por intermedio de Rilo, a la salida de un córner. Si bien USMA no hizo méritos para descontar, un centro de Farcy fue interceptado por Olima que no se entendió con Graso y la pelota terminó en la red.

Sin embargo, fue CAI el que dominó el juego a su merced. El “Patricio” no pudo encontrarle la vuelta al trámite y se fue al descanso 3-1 abajo con un golazo de afuera del área de Matías Delgado.

El complemento fue un monólogo del “Azurro”, que cuando se lo propuso apretó el acelerador y sentenció la historia. Segura mandó a la cancha a los cinco suplentes, y los dos últimos goles los convirtieron los recién ingresados Matías Vargas y Matías Carrizo.

En el cierre del juego se fueron expulsados el defensor de USMA Gonzalo Pérez y el volante Axel Forner porque se trenzaron a golpes de puño.





SINTESIS

5 USMA: Lucas Roa; Lucas Barrionuevo, Gonzalo Pérez, Alejandro Aguilar y Agustín Farcy; Leonardo Domínguez, Blas Sierra, Agustín Herrera, y Vladimir Cano; Leonardo Zárate; Maximiliano Pérez. DT: Thiago Errazu.





1 CAI: Mateo Grasso; Germán Martínez, Marcos Rilo, Sebastian Leguiza y Alexis Olima; Matías Delgado, Enzo Brites y Yamil Durán; Axel Forner, Juan Cárdenas y Maximiliano Morales. DT: Nicolás Segura.





Goles PT: 2m Juan Cárdenas (C), 13m Marcos Rilo (C), 14m Olima en contra para USMA, 35m Matías Delgado (C).

Goles ST: 17m Matías Vargas (C) y 32m Matías Carrizo (C).

Cambios ST: Nicolás Gonzalez x Barrionuevo y Fausto Mesa x Maxi Pérez en USMA. Iturrioz x Graso, José Chacón x Delgado, Ezequiel Marín x Britez, Matías Vargas x Morales y Matías Carrizo x Cárdenas en CAI.

Incidencias: expulsados Gonzalo Pérez (U) y Axel Forner (C) por agresión mutua

Arbitro: Guillermo Díaz.