El Patagónico | Deportes - 13 enero 2017 CAI participará en el Mundialito de Valdivia a diez años de su primer título en el torneo La entidad "azzurra" intervendrá con su plantel de la categoría 2002. Alianza Lima, Nacional de Montevideo, Everton, Colo Colo, y Universidad, los tres de Chile, son algunos de los 32 equipos que participarán de la competencia.

El plantel de la categoría 2002 de la Comisión de Actividades Infantiles de Comodoro Rivadavia, partió en la tarde de ayer rumbo a Chile, donde disputará el Mundialito de fútbol, certamen que cada año se celebra en enero. Alianza Lima de Perú, Nacional de Uruguay, Everton, Colo Colo y Universidad de Chile son algunos de los equipos que participarán de la competencia.

Arturo Vidal y Claudio Bravo son dos de los tantos jugadores de renombre que alguna vez disputaron el Mundialito de Valdivia, certamen en el que CAI competirá a partir de este fin de semana, enfrentando a grandes equipos de Sudamérica.

El plantel que dirige Mario Amado, acompañado por Néstor Barrionuevo y Marcelo Valencia, ayer por la tarde inició su viaje con destino a Valdivia, donde se celebra el certamen cada año.

Está previsto que el equipo llegue durante esta jornada para iniciar su participación en el torneo mañana, cuando dispute el partido inaugural de la XXVIII edición frente a Academia Los Ríos.

Previamente, los jugadores participarán del desfile que se realizará por las calles de la ciudad hasta la plaza de La República, representando no sólo a Comodoro Rivadavia, sino también a Chubut y Argentina. En ese espacio tendrá lugar el acto inaugural que dará paso al primer partido en el estadio Félix Gallardo, a las 19.



UN CERTAMEN CON

EQUIPOS IMPORTANTES

Un total de 32 equipos, categoría 2002, participarán de certamen organizado por la Universidad Austral de Valdivia. Estarán divididos por ocho grupos y CAI integrará el Grupo 1 junto a Deportes Santa Cruz, Academia Los Ríos y Talentos de Panguipulli. Everton, Colo Colo, Cipoletti, Universidad de Chile y Nacional de Uruguay estarán divididos en los restantes grupos.

Según se informó el miércoles 18, una vez que finalice la serie de grupo, comenzarán los octavos de final. Mientras que un día después se celebrarán los cuartos de final y luego de una jornada de descanso, el sábado se disputarán las semifinales.

La final, mientras tanto, tendrá lugar el domingo y allí espera estar CAI. "Tenemos muchas expectativas, somos muy exigentes y queremos salir campeones", explicó Amado quien está al frente de la delegación.

"Después el fútbol es fútbol, pero a mí me gusta inculcarles a los chicos una mentalidad ganadora y para eso hay que trabajar mucho, y lo estamos haciendo. Pero el fútbol no tiene lógica, así que podemos hacer todo bien y venirnos temprano a casa", agregó en declaraciones al Departamento de Prensa del club.

Para el entrenador el Mundialito "es un torneo muy lindo, hay varios equipos y nos sirve para evaluar cómo estamos. El último campeón fui yo con la categoría 93, en el 2007, tuvimos el arquero invicto, el mejor jugador y el goleador. Es una linda experiencia para los chicos", consideró.

El plantel de CAI está integrado por juveniles de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, entre otras ciudades. Se caracteriza por ser un equipo duro en defensa, que fiel al estilo de CAI busca tener una idea clara de juego.

