Tras obtener el primer puesto en la instancia local, las chicas de hóckey de Calafate Rugby Club se destacaron en la modalidad seven.

Calafate brilló con sus Categorías Sub 14 y Sub 16 en los Juegos Evita

La Sub 14 y 16 de Calafate RC ganaron la instancia provincial y jugarán la instancia nacional en Mar del Plata.

Del 21 al 24 de agosto se llevó a cabo en la ciudad de Trelew la instancia provincial de los Juegos Evita en la disciplina de Hockey, y Calafate Rugby Club participó en las categorías Sub 14 y Sub 16, luego de asegurarse el primer puesto en la instancia local y por ende la clasificación directa.

La instancia local se desarrolló el 13 de Junio en las instalaciones del Club Calafate, con un formato de competencia para ambas categorías que fue el mismo: una única zona de 4 equipos en la cual se enfrentaron todos contra todos.

En la categoría Sub 14 la zona estaba conformada por Comodoro Rugby Club, Santa Lucia Golf Club, Deportivo Portugués y Calafate Rugby Club. Mientras que en Sub 16 la zona estaba conformada por Chenque Rugby Club, Comodoro Rugby Club, Deportivo Portugués y Calafate Rugby Club.

El formato de competencia fue en la modalidad de Seven, para la cual solo participan 7 jugadores en cancha y 3 suplentes como máximo, de acuerdo a lo permitido por reglamentación. El tiempo de juego fue de 2 tiempos de 10 minutos cada uno.

En ese sentido, las juveniles de km 3 tuvieron un trabajo previo a estos Juegos que se tomaron con seriedad, "la preparación de cara a la etapa provincial fue muy dura ya que por la etapa del año en la que nos encontrábamos las condiciones climáticas no acompañaban mucho, pero pese a ello y gracias a la predisposición de las chicas seguimos adelante entrenando con mucho frio, viento e incluso lluvia en algunas ocasiones", aseguró Lucas Molina, director técnico de ambas categorías.

De esta manera, Lucas Molina destacó la identificación el equipo, "la predisposición y las ganas constantes que tienen estas chicas para seguir aprendiendo y mejorando. También es característica de ellas la actitud que hacen notar ante los momentos difíciles o adversos. En lo humano es un grupo muy unido dentro y fuera de la cancha y cuando digo esto lo hago sin discriminar las categorías ya que ambas entrenan juntas durante todo el año; y no me quiero olvidar del resto de las chicas que pertenecen a este equipo y que no pudieron ser parte de los Juegos debido a que por reglamento solo pueden participar 10 chicas por categoría".





LA INSTANCIA PROVINCIAL

El formato de competencia para esta etapa en ambas categorías fue de 2 zonas de 4 equipos en cada una de ellas, de las cuales sólo los 2 primeros de ellas clasificaban a semifinales. Las zonas tuvieron igual conformación tanto para Sub-14 como para Sub-16:

La Zona A estuvo conformada por Trelew Rugby Club, Náutico de Rada Tilly, Cordillerano de Esquel y Comarca. Mientras que la Zona B estuvo conformada por Bigornia de Rawson, Puerto Madryn, Sarmiento y Calafate en representación de Comodoro. Los resultados en Sub-14 fueron los siguientes: Calafate 1 - Bigornia 0 / Calafate 0 - Puerto Madryn 1 / Calafate 6 - Sarmiento 0

Estos resultados dieron a Calafate la clasificación en primer lugar en la zona y ganando el pase a la semifinal en la cual enfrentaron al clásico rival de los últimos años: Náutico de Rada Tilly. El resultado fue empate 1a1 y el cotejo se definió por penales australianos donde fueron superados por 2 tantos contra 1. De esta manera quedó cerrada la participación en la categoría Sub-14 obteniendo un meritorio 3er puesto.

Los resultados en Sub-16 fueron los siguientes: Calafate 0 - Bigornia 0 / Calafate 0 - Puerto Madryn 1 / Calafate 6 - Sarmiento 0. Con estos resultados se obtuvo la clasificación en 2do lugar en la zona. En semifinales se enfrentaron a Trelew Rugby Club, quienes venían ganando cómodamente sus partidos de zona; el partido terminó con un empate 1a1 y se definió por penales australianos, esta vez, favorable a Calafate por 2a1.

La final fue frente a Puerto Madryn, rival que había ganado el partido por la zona. El partido había comenzado desfavorable para el conjunto comodorense ya que Madryn convirtió a segundos de finalizar el primer tiempo pero las chicas no se desesperaron y a pocos minutos de comenzar el 2do tiempo consiguieron convertir y así empatar el partido, el cual finalizó 1a1. Una vez más el ganador del partido tuvo que definirse por penales australianos donde nuevamente resulta victorioso Calafate por 2a1 y así lograr la consagración de la etapa provincial con el pase seguro a la instancia nacional de Mar del Plata.





> Los planteles

- Sub 14: Yasmín Dip, Abril Quintero, Lourdes Nieva, Virginia Loaiza, Laureana Solís, Lucia Céspedes, Luciana Mendoza, Kiara Reynoso y Aldana Banzen.

- Sub 16: Macarena Soto, Antonella Navarro, Zoé Haro, Sofía Nohra, Martina Ponce, Javiera Cuenca Román, Zara Céspedes, Nahir Dip, Julieta Ali y Camila Córdoba.

- Cuerpo Técnico: Lucas Molina (entrenador y preparador físico) y Sofía Echeveste (preparadora física y delegada).