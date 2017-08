Calafate le ganó a Portugués por el inicio del Regional de Ascenso

En el arranque de la Zona Ascenso de Torneo Regional Patagónico, Calafate RC le ganó 24 a 22 a Deportivo Portugués en barrio Industrial. El partido fue discreto, mal jugado de ambos lados y la victoria se la quedó el que mejor aprovechó las oportunidades. Hoy debutará Comodoro RC en la Zona Campeonato ante Roca RC en Río Negro.

Una agradable tarde hubo ayer en la ciudad, lo que estimulaba aún más el choque que tendrían por la primera fecha de la Zona Ascenso del Torneo Regional Patagónico el local y Calafate, segundo y tercero del torneo local respectivamente.

Al partido le faltó intensidad y juego, el primer tiempo fue aburrido ya que los dos estuvieron imprecisos, cometieron muchas infracciones y el desarrollo se hizo muy parado.

La visita pudo abrir el marcador con un penal de Lucas De la Paz y un drop de Emmanuel Gómez, aunque ambas se fueron apenas desviadas. No pasó mucho más en los primeros veinte minutos. Luego el "lusitano" fue quien empezó a abrir la pelota e intentó quebrar con sus backs, igualmente la defensa del rival estuvo sólida y no permitió que los de Santiago Melo puedan vulnerarlos. Recién sobre los 34m se abriría el marcador, tras una jugada de varias fases de Portugués, que finalizó con Nicolás Carranza dentro del ingoal luego de un continuado en el juego corto con los forwards. Ya en tiempo cumplido, la visita tuvo un penal y De la Paz descontó con su puntería. Al descanso se fue ganando el local 5 a 3.

El complemento tuvo un poco más de acción aunque tampoco hubo un buen despliegue rugbístico. Arrancaron con la pelota los dirigidos por Jorge "Pecho" Ruíz y al minuto y medio De La Paz tuvo la posibilidad de poner en ventaja a su equipo, pero marró el penal. Los de barrio Industrial no canalizaron una buena oportunidad de marcar puntos y del otro lado Augusto Bascolo en apoyo llegó al try, luego de que Eric Bosch viera un espacio sin cubrir por la defensa y lo ataque. Esta vez De la Paz no falló e hizo valida la conversión. Portugués reaccionó rápido desde un line, con un buen empuje llegó a metros del ingoal y Facundo Palacios levantó la pelota y se estiró para una nueva conquista. Francisco Gómez colocó dos más con su patada a la hache y el encuentro se ponía 12 a 10 en favor del local. El partido ganaba en emoción pero las indisciplinas seguían cortando el dinamismo que por momentos lograban. Portugués no pudo capitalizar varios penales cercanos y en una jugada que parecía controlada, Calafate golpearía nuevamente. Diego Suárez -que jugó de wing-, zafó de varias marcas y ante la poca resistencia defensiva se escapó desde mitad de cancha, dejándole la conversión fácil al medioscrum.

Cuando la visita parecía estar mejor, una pelota recuperada por Andrés Rivas derivó en try de Francisco Gómez, luego de un traslado manual y una gran asistencia de Sergio Gutiérrez al espacio. Con un cuarto de hora por jugar, el partido estaba empatado. Igualmente las emociones llegarían sobre el final. A los 34m, De la Paz se cortó vulnerando varias marcas y cuando llegó el tackle salvador metió el pase para la entrada en velocidad de Maximiliano Ramírez. El medio volvió a efectivizar la conversión y puso a Calafate en ventaja de siete. Otra vez llegó la reacción del local con una de sus armas predilectas. Obtención en la hilera y un maul bien armado finalizó con la conquista de Fausto Paillahuala. La patada de Francisco Gómez no fue certera y la visita seguía arriba. Portugués tuvo algunos penales cercanos para marcar pero decidió ir al line y no pudo marcar. Así, los de zona norte se quedaron con una victoria importante en el arranque de la Zona Ascenso del Regional.