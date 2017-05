El Patagónico | Deportes - 28 mayo 2017 Calafate RC conquistó una gran victoria ante Bigornia El "Cala" se hizo fuerte en su casa y le ganó al "Yunque" que marcha como escolta. En el otro partido que se jugó en la zona, Comodoro RC derrotó con amplitud a Chenque RC por 41-19. Por su parte, San Jorge RC venció 27-7 a Draig Goch de Gaiman, mientras que Puerto Madryn RC le ganó de visitante a Patoruzú RC 38-31. Hoy, el puntero Deportivo Portugués se medirá con Trelew RC.

En un partido con bastante intensidad, Calafate RC sufrió sobre el final, pero se quedó con un merecido triunfo por 49 a 48 frente a Bigornia de Rawson en un partido de la cuarta fecha del Torneo Austral de rugby. Hubo un buen funcionamiento en general y fue importante la puntería de Lucas De la Paz, que sumó bastante con el pie. En el otro partido disputado en la ciudad, Comodoro RC venció a Chenque 41 a 19. Hoy completarán la fecha en el Valle, Trelew y Portugués.

El duelo comenzó con mucha intensidad física y Calafate fue quien más estuvo en campo rival en los primeros minutos del encuentro. Probaba percutiendo con los "gordos" y liberaba luego a la línea para romper con el centro Mateo Rodrigo, que fue un constante hombre de quiebre por la mitad y también soltó muchos buenos pases en el contacto.

Luego de merodear el ingoal contrario, a los 9m Rodrigo se cortó y metió un buen offload para la llegada al try de José Corinaldesi. Lucas De la Paz, de gran tarde, sumó la conversión. Después llegaría la reacción de la visita. Primero con un line, que derivó en maul para que llegue a marcar Karim Manllauix, y después con un gran empuje en un scrum a 5 metros que terminó con Atilio Bellido apoyando una nueva conquista para dar vuelta el tanteador. Calafate no se desesperó, siguió siendo ordenado y buscando variantes en ataque. Sobre los 22m el octavo Ezequiel Faisca –que remplazó a Augusto Bascolo lesionado-, se levantó del scrum, arremetió la defensa y cuando estaba controlado, Nicolás Calfuiquir tomó la guinda y se desprendió por una punta. Los dirigidos por Jorge Ruíz no se conformaron y fueron en busca de más. Así, vendría en try de Luciano Ortíz luego de que un atento De la Paz abra rápido un penal y lo habilite. También Faisca aprovecharía la lucidez de su medioscrum, porque recibió un gran pase interno en otro penal jugado rápidamente por De la Paz, para apoyar y estirar la diferencia. Sobre el final de la primera etapa, Sebastián Crescente colocó un penal y el local se iba al descanso ganando 26-17.

El complemento fue interesante. Calafate mostró una buena defensa y aprovechó sus momentos, pero se desconcentró en los minutos finales y se le acercaron. En el comienzo del complemento De la Paz estiró el score con un penal y cuando Bigornia se acercó, después de un try penal ganado en un scrum, otra vez apareció una ráfaga de Calafate que parecía liquidar el partido. Un lindo try se armó con un corte de Mateo Rodrigo que metió el pase al wing para agotar el lado. Luego volvió la ovalada hacía la otra punta y con un pase largo lograron sobrar tres cuartos para que apoye Marcos Campos. Después, una pelota perdida por Bigornia en mitad de cancha conllevó al try de Diego Suarez, que apoyó luego de él mismo recuperar y meter una pelota al fondo apostando a ganar en velocidad. De los dos tries, De la Paz metió una conversión y el tanteador quedaba 44-27 a falta de medio tiempo. Los dirigidos por la dupla Funes-Canario no se rindieron y atacaron en todo momento en busca del descuento, principalmente con sus forwards. De un penal cercano a la zona de marcación, fueron al line y con un buen empuje en el maul, otra vez llegaba a marcar Manllauix. Luego, Crescente sumaría un try más la conversión para darle dramatismo al final y en tiempo cumplido, Oscar Oliva aprovechó ante la salida en punta de la marca, para filtrarse y meter un nuevo try para su equipo. Hubo sólo tiempo para la conversión, que volvió a meter Crescente, que dejó el resultado final a favor del local por la mínima.

Por su parte, en Astra Comodoro RC venció con autoridad a Chenque con un gran segundo tiempo. En los demás resultados, San Jorge RC de Caleta Olivia venció 27-7 a Draig Goch de Gaiman, mientras que en la zona del Valle, Puerto Madryn RC derrotó 38-31 a Patoruzú RC de Trelew. Hoy completarán la cuarta fecha en el Valle, Trelew y Portugués, escolta y líder del certamen respectivamente.



