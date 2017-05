El Patagónico | Deportes - 21 mayo 2017 Calafate RC se hizo fuerte en su casa y le ganó a Comodoro Además, Chenque RC derrotó como local a Draig Goch de Gaiman 25-19 en el otro partido que se jugó en la región. Trelew RC venció a Madryn RC 20-8, mientras que San Jorge RC cayó como visitante 55-14 frente a Bigornia de Rawson. Hoy, el Deportivo Portugués recibirá a Patoruzú RC de Trelew.

Calafate RC logró en la tarde de ayer una gran victoria como local al imponerse a Comodoro RC por 23-21 en el marco de la tercera fecha del torneo Austral de rugby.

En un partido jugado con mucha intensidad y en donde otra vez se notó la paridad de los equipos de la ciudad, el conjunto de Kilómetro 3 consiguió ganar un duelo importante para dejar atrás la caída ante Patoruzú la fecha pasada. En el otro partido jugado en Comodoro, Chenque logró su primer triunfo al derrotar en El Trébol ajustadamente a Draig Goch de Gaiman 25-19, que sumó punto bonus defensivo.

Ambos venían de perder sobre el final el partido por la segunda fecha, por lo que el duelo ya prometía en la previa. El desarrollo no desilusionó, porque tuvo momentos de buen juego, disputa física y emotividad. En algunos lapsos se pasaron de rosca y hubo algunos agarrones, que el referee Roberto Luna pudo controlar dialogando con los capitanes.

El partido comenzó con mucha vertiginosidad y en el primer scrum la visita mostró que podía complicarlos con esa formación fija. El line fue flojo de ambos lados y el árbitro en la mayoría, vio lanzamientos parciales. Luego de unos minutos de ida y vuelta, Calafate abrió el marcador desde los pies de Lucas De la Paz, que fue clave en la tarde desde su eficacia en las patada a las haches. A los 14m, después de un buen empuje en el scrum de los dirigidos por Luis Cisneros, se levantó el octavo y metió un pase interior, para que Gastón Echeveste se las ingenie, y bancando dos marcas, logre estirarse y apoyar el primer try de la tarde. Lucas Heuchert efectivizó la conversión y los de Astra se ponían arriba.

Calafate mostraba buenos movimientos en ofensiva pero estaba impreciso en los pases y eso conllevó a que pierda algunas posesiones en franco ataque. Nuevamente aprovechó una indisciplina del rival, y De la Paz volvió a sumar de a tres para dejar uno abajo a su equipo en el tanteador. En una de las últimas de la primera mitad, los de Km. 3 golpearían con una gran contra. La jugada la inició Federico López Eguiazu, que metió un buen pase en el contacto para sus compañeros que venían en apoyo, y tras un buen manejo, llegó a apoyar José Corrinaldesi. Igualmente un tackle alto del wing Luciano Quíroz, hizo que el referee cobre try penal. Se iba al descanso el conjunto de Jorge Ruíz 13 a 7.

El segundo tiempo tuvo los condimentos necesarios para un final dramático. Una amarilla por lado, cambio de liderazgo en el marcador y jugadas desaprovechadas de los dos equipos. Lo empezó y terminó mejor Calafate, pero en el medio también hubo dominio de la visita. A los 10m, después de varias fases con forwards y tres cuartos, nuevamente llegó al try de Gastón Echeveste tras una buena habilitación de Maximiliano Villavicencio. Heuchert volvió a acertar y otra vez lideraba el "Coirón". Promediando el complemento, una excelente presión de Calafate les hizo ganar un penal entre la mitad de cancha y las 22 contrarias. Lugar factible para que De la Paz repita puntería y vuelva a poner al frente a los suyos. Minutos después, Comodoro volvió a golpear con el scrum. Un buen empuje a pocos metros de la zona de marcación, derivó en la conquista de Gonzalo Zalazar. Heuchert siguió fino y aportó dos tantos más para que los de Luis Cisneros se pongan 21 a 16 arriba. Sobre los 26m, llegó un hermoso try de jugada personal, que puso cifras definitivas al partido. El fullback local, Diego Suarez, recibió una pelota de aire en su campo y ensayó una corrida con el único objetivo de aterrizar en ingoal contrario. Con quiebres de cintura, cambio de paso y aprovechamiento de los espacios, Suárez le dio emoción a la jugada que le terminó dando la victoria a su equipo. En el final el local lo aguantó con mucha actitud en defensa, y cuando Comodoro tenía la posibilidad inmejorable con un penal cercano para aprovechar que Heuchert estaba fino, una inconducta hizo que el árbitro de vuelta el penal y Calafate pueda salir del asedio con la patada de Patricio Ruíz, que utilizó de buena forma el pie durante el partido.

Sólo quedó tiempo para unos instantes más de nervios hasta que Roberto Luna decretó el final. En el otro duelo disputado en la ciudad, Chenque venció a Draig Goch y sumó así sus primeros puntos en el certamen. Hoy completarán la fecha Deportivo Portugués y Patoruzú.







