Calafate RC se quedó con la 17ª edición del Seven de la Patagonia

por Lorenzo Martinsl.martins@elpatagonico.netFinalizó ayer la 17ª edición del Seven de la Patagonia en la playa de Rada Tilly, donde Calafate Rugby Club se quedó con el título de la Copa de Oro.El tradicional torneo playero que organiza Chenque RC fue todo un éxito. La actividad comenzó el sábado y culminó ayer, con la disputa de los partidos decisivos, junto a las clínicas que brindaron Ramiro "Cumpa" Herrera –pilar comodorense que integra las filas de Los Pumas– y el ex "puma" José María Núñez Piossek.Ante un marco de público imponente, bajo un sol radiante y con la presencia de un viento que no llegó a opacar la fiesta, se jugó la final de la Copa de Oro alrededor de las 17:15. En un reñido match, Calafate derrotó 7-0 a Chenque SPI y se quedó con el título más importante del certamen. El tercer puesto fue para Los Gatos, que venció 17-5 a Patagoniapuey.La gloria en la Copa de Plata fue para Portugués, que superó 24-0 a Patagonia Fest en la final. La tercera colocación se la adjudicó Minimarket La Rotonda, que derrotó 24-0 a Puro Tackle.En la Copa de Bronce salió campeón Bulls "7", que batió a Calafate Reina Bar por 21-7, mientras que Quelequén de Coyhaique, Chile, le ganó el partido por el tercer puesto a Penachos por 17-10.La Copa de Madera tuvo a Quelequén como el mejor, ya que los chilenos vencieron a Penachos en la final por 17-0.En Juveniles, el título fue para Ganen Pero No Abusen, mientras que las categorías Veteranos y Femenino jugaron torneos recreativos.Por la noche, la fiesta del rugby playero se cerraba con el Patagonia Fest, un evento inédito en este torneo, que promete volver a repetirse en las próximas ediciones.