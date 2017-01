El Patagónico | Regionales | FIESTA DEL PESCADOR - 16 enero 2017 Caleta Córdova ofreció una fiesta de sabores y música El barrio de la zona norte realizó una nueva edición de la Fiesta Regional del Pescador. La celebración comenzó el sábado y culminó ayer con un patio de comidas y shows en vivo. Los organizadores destacaron el potencial de la fiesta y manifestaron que continuarán trabajando para que no se pierdan las tradiciones barriales.

La Fiesta Regional del Pescador comenzó el sábado en Caleta Córdova con diferentes actividades que permitieron brindar un fin de semana diferente para toda la comunidad. El sábado se realizó una Master Class de Zumba y la presentación de los artistas Jony, Omar "El Romántico", Susana "La Cumbiera", Similares, Mentes Lúcidas, La Gozadera, Aylen Becerra, Hugo Cunino Cedrón y Rafael Quipildor. También hubo espacio para una murga y un show de los integrantes de El Camaruco.

El encuentro continuó ayer, desde las 12, con un patio de comidas a la orilla del mar donde las ofertas de los puestos tentaban al público con rabas, mejillones, langostinos y empanadas, entre otros menúes.

Los puesteros tuvieron un arduo trabajo para abastecer la demanda de sus comensales. "Hubo mucha gente ayer (por el sábado) pero hoy (por ayer) nos superó la cantidad de gente. Prácticamente te sacan las rabas de las manos", describió uno de los comerciantes.

El menú también permitía escoger una porción de vacío o un choripán que podía ser acompañado por ensalada. Algunos stands ofrecían vinos caseros y cervezas artesanales.

"Es una buena oportunidad para mostrar nuestros productos. Siempre viene la gente a Caleta Córdova porque somos sinónimo de calidad y buen sabor, pero lo este fin de semana fue espectacular", manifestó María González, una de las vendedoras que estuvo presente en la Fiesta Regional del Pescador. La convocatoria superó a las 200 personas vinculadas a esta actividad.

A la vez, el patio de comidas no solo ofreció sabores ya que durante el encuentro se desarrollaron diferentes certámenes que incentivaron al público a demostrar sus habilidades. Uno de ellos retó a los participantes a pesar medio kilo con diferentes frutas. La persona que más cerca llegara al objetivo iba a ser recompensada con distintos premios.



CONTROLES Y SEGURIDAD

Durante ambas jornadas, el personal municipal de Tránsito, policías e integrantes de la Secretaría de Seguridad recorrieron el barrio. Mientras, personal de Bromatología inspeccionó que los diferentes puestos de comida.

"Esta bueno que inspeccionen y el control de la policía porque durante la tarde hay mucha gente que toma de más y se pueden generar inconvenientes. Pero hasta ahora no hemos tenido ningún problema. Espero que siempre se mantenga así", contó Dominga Martínez, una de las vecinas del sector.

Otros habitantes de Caleta Córdova lamentaron el caos vehicular en la zona ya que muchos no median la velocidad de sus automóviles y temían por la seguridad de los más pequeños. "Es lo único malo de la fiesta porque siempre hay un par de 'loquitos' que se quieren hacer los pisteros. El control de tránsito está bueno pero tiene que ser todo el ancho del barrio y no una parte", lamentó Augusto Contreras.

BAILE Y EXHIBICION

La Fiesta Regional del Pescador abarcó Caleta Córdova de punta a punta donde la música fue parte de esencial del encuentro. El escenario principal se ubicó en la cancha del barrio y albergó una clase de comerciales a cargo del profesor Angel Estebanez, como también los espectáculos de Manuel Núñez, Daniel Dalla Longa y Bruno Martín Ojeda, Facundo Carrasco, Sin Frontera, La Hittband, 7 Poderes y un Sentimiento Camaruquero, Luis Rosales, Los hermanos Nieva y Los Impostergables.

Hay que destacar que para que el predio se encontrara en condiciones, personal de la Municipalidad realizó diferentes trabajos en el suelo de la cancha. También se habilitó un camino alternativo para que tratar de aliviar el tránsito vehicular.

Otra de las atracciones del encuentro fue una exposición de autos de colección donde se pudieron observar unos 400 rodadas de modelos tuning, clásicos y personalizados.

Además, el Centro Cultural de Caleta Córdova ofreció una muestra de fotos que reflejaba las bellezas de los paisajes del barrio y su actividad pesquera.

En este sentido, los vecinos coincidieron en que esta celebración representa las tradiciones y costumbres del barrio y "trabajaremos para que esto no se pierda en el tiempo y sea considerado como una Fiesta Nacional".



