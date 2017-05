El Patagónico | Deportes - 03 mayo 2017 Caleta ya cuenta con gimnasio para patín y gimnasia artística

Caleta Olivia (agencia)

El intendente Facundo Prades encabezó el acto de inauguración de un centro deportivo destinado especialmente para las prácticas de patinaje artístico y gimnasia. Lleva el nombre de "Daniela González" en homenaje a la instructora de la primera especialidad que falleciera en octubre de 2016 y tanto sus familiares como quienes fueron sus alumnas se emocionaron al ver concretada una promesa del jefe comunal.

Las flamantes instalaciones están ubicadas de manera contigua al antiguo gimnasio "Enrique Mosconi", sobre la avenida Humberto Beghín, zona del barrio 26 de Junio y fueron inauguradas con un marco imponente de público.

En principio, el intendente junto a miembros su gabinete, los diputados Gerardo Terraz y Sergio Bucci, acompañó familiares de Daniela González en el descubrimiento de una placa recordatoria.

La emoción también embargó a noveles patinadoras y gimnastas al ver concretada una obra tan esperada que fuera diseñada por el arquitecto Mauricio Guevara.

El recinto cuenta con un salón de entrenamiento central, un equipo de audio propio iluminación de alta calidad, oficinas centrales, baños y vestuario amplios.

El corte de cintas simbólico estuvo a cargo de las autoridades gubernamentales, los hijos de Daniela González y un grupo de patinadoras, siendo bendecido posteriormente por el diácono Mario Sosa.

Seguidamente el intendente y otros funcionarios hicieron entrega a los familiares de la instructora, el decreto municipal 581 / 17 que designa el nombre de Daniela González, al flamante recinto deportivo y a su vez, los familiares y miembros de la Asociación de Padres, entregaron un obsequio al mandatario comunal.



COMPROMISO CUMPLIDO

Al hacer uso de la palabra, Prades manifestó que estaba profundamente emocionado "porque esta obra era parte de un compromiso que había asumido y no quería dejar de cumplir", revelando además que "hubo gente que me sugirió que la inauguramos en época de elecciones pero les dije que no porque mi intención era hacerlo cuanto antes para que las chicas y chicos de nuestra comunidad puedan disfrutarlo".

"Esto es parte del homenaje a Daniela, parte de lo que fue su lucha, su enseñanza y legado y nosotros quisimos graficar ello y demostrar a la sociedad que se pueden lograr objetivos con pocos recursos, poniendo muchas ganas y honestidad", puntualizó.

Al respecto comentó que "el año pasado tuve que ir al Concejo Deliberante a dar explicaciones sobre el monto que había significado la venta de terrenos a empresarios y este es un ejemplo para nuestros vecinos, para que vean que el monto de ese dinero está aquí en obras para nuestros chicos, en obras que empiezan y se terminan".

En el tramo final de su alocución que generó un fuerte y extenso aplauso, el intendente volvió a reiterar que uno de los principales ejes de su gestión "está basado en la cultura, la educación y el deporte", destacando además que ahora los vecinos tienen la certeza "de que todo el dinero de la comunidad va a volver en obras porque se terminaron los amigos del poder, los acomodos y también eso de que a los empresarios nadie los controlaba".

