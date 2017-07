El Patagónico | Santa Cruz | PRESUNTAS COIMAS - 27 julio 2017 Calicate solicitaría presencia del denunciante Valdivia Jara El concejal Pablo Calicate (FpV) dijo que es imperioso que se esclarezca la denuncia que pesa sobre el intendente Facundo Prades en torno a sobornos e ilegalidad de la venta de terrenos fiscales a favor de empresarios supermercadistas chinos, a los que identificó como Weng Yanqing, Yan Shiling y Xue Yanqing.

Caleta Olivia (agencia)



Por tal motivo dio a conocer un informe de prensa por el cual señala que piensa llevar adelante tres acciones desde su órbita de acción institucional.

En primer lugar indicó que convocaría un plenario del cuerpo y citaría a José Fermín Valdivia Jara para que, en su carácter de denunciante, aporte datos específicos sobre la carátula de la causa, el número de expediente y el juzgado donde fue radicada, ya que hasta ahora el delicado caso solo está enmarcado en una difusión mediática que se originó a través de la señal televisiva Todo Noticias del grupo Clarín.

En segundo lugar indicó que propondría "que el Concejo, como cuerpo, se constituya en parte querellante en la causa" y de no logar consenso, lo haría él mismo en su carácter de edil y ciudadano de Caleta Olivia.

Por último, adelantó que pedirá una nueva citación al intendente Facundo Prades para que informe sobre la venta de terrenos "ya que en su anterior visita que se produjo el 28 de octubre de 2016 (en una sesión) no respondió a las preguntas de los concejales".

Finalmente recordó que el 10 de noviembre de ese mismo año, los concejales solicitaron al Departamento Ejecutivo Municipal que se eleve una copia certificada de los tres expedientes vinculados a la venta de terrenos a inversores chinos.

"Sin embargo –indicó- a la fecha no hay respuesta, por lo que se pedirá dictamen al Tribunal de Cuentas sobre la legalidad de la venta de terrenos fiscales realizada a favor de Weng Yanqing, Yan Shiling y Xue Yanqing".

Fuente: