Camaño acusó al oficialismo de buscar "impunidad para quien gobierna" El cruce de acusaciones entre los legisladores tiene como contexto la disputa en torno a un artículo clave de la ley de responsabilidad penal empresaria.

La titular del bloque de diputados nacionales del Frente Renovador, Graciela Camaño, rechazó hoy las acusaciones de su par del PRO, Nicolás Massot, quien sembró sospechas sobre la oposición del massismo y del kirchnerismo a un artículo clave de la ley de responsabilidad penal empresaria, y sostuvo que "el Congreso no puede avalar semejante intento de encubrimiento e impunidad para quien gobierna".

"Este Gobierno tiene al Presidente y varios de sus funcionarios investigados por corrupción y quieren poner en manos del propio Gobierno la potestad para investigar la corrupción. El zorro en el gallinero. El Congreso no puede avalar semejante intento de encubrimiento e impunidad para quien gobierna", afirmó Camaño a través de un comunicado respecto del artículo 37 que el oficialismo no pudo imponer y que permitía a una empresa aportar información sobre un hecho de corrupción previo a la ley.

"Siempre hubo una oposición por parte del FPV por razones obvias pero y nos sorprendió que Sergio Massa votara junto a ellos contra este artículo porque levanta las sospechas: uno se pregunta si hay algo que algunos quieran esconder”, aseveró hoy más temprano Massot en declaraciones a radio Continental.

Este artículo, rechazado por la oposición, permitía a las empresas que pagaron sobornos a funcionarios públicos, aportar datos ante la autoridad administrativa para activar causas judiciales, como en el caso de Odebrecht, cuya investigación se está activando recién ahora.

"Massot miente. Sabe muy bien que fue Massa quien impulsó la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción aprobada ayer en Diputados, y también fuimos nosotros quiénes agravamos las penas para empresarios y políticos, para que la corrupción sea castigada para el que recibe la coima y para el que la paga también", añadió Camaño.

"Jamás le vamos a dar con nuestro voto las atribuciones del poder judicial a ningún Poder Ejecutivo y menos al presidente cuya empresa es socia de Odebrecht", enfatizó la diputada nacional del FR y agregó que "Massot debería explicar por qué firmó con el kirchnerismo el aumento de los gastos de representación y pasajes de los diputados".

Por último, Camaño expresó que "mientras nosotros trabajamos en propuestas que le devuelvan plata en los bolsillos a los argentinos porque a la gente no le alcanza para comer, fueron ellos los que se juntaron con el kirchnerismo para aumentarse sus sueldos".



MASSOT SOPRENDIDO



El presidente del bloque de diputados nacionales del PRO, Nicolás Massot, afirmó ayer que lo sorprendió de que la bancada del Frente Renovador que lidera Sergio Massa votara el miércoles junto al Frente para la Victoria, en contra de un artículo clave de la ley de responsabilidad penal empresaria y deslizó sospechas sobre un acuerdo entre ambos espacios al señalar: "uno se pregunta si hay algo que algunos quieran esconder".

"Siempre hubo una oposición por parte del FPV, por razones obvias, pero nos sorprendió que Sergio Massa votara junto a ellos contra este artículo, porque levanta sospechas: uno se pregunta si hay algo que algunos quieran esconder", aseveró Massot en declaraciones a radio Continental, al hacer referencia al discutido artículo 37 que el oficialismo no pudo imponer y que permitía a una empresa aportar información sobre un hecho de corrupción previo a la ley.

Según Massot, la ley aprobada el miércoles y que ahora el Senado debe tratar "sigue siendo importantísima y nos da muchas herramientas que no teníamos, pero hubiéramos preferido ir más rápido con estos acuerdos de colaboración, que Massa y el kirchnerismo se juntaron para evitar", insistió.



