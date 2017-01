El Patagónico | Deportes - 29 enero 2017 Camberra dio la vuelta en "Globo" Con un gol de José Flores, el elenco que dirige la dupla Julián Cayuan y Martín Hernández superó a Huracán por 1-0, en la final disputada ayer en cancha de Estrella Blanca ante una multitud. Ambos terminaron con un hombre menos, por las expulsiones de Carlos Giménez y Juan Velázquez. El tercer puesto quedó en poder de Luz y Fuerza, que revirtió la cuenta frente a Laprida y ganó 3-1.

El conjunto de Camberra sigue escribiendo capítulos de gloria en su historia dentro de la Asociación Futbolistas Veteranos de Comodoro Rivadavia. Ayer enfrentó a Huracán en la final de la división A en la categoría Senior y ganó 1-0 con un gol de José Flores a los 23m de la primera etapa.

El encuentro disputado en el campo de juego de Estrella Blanca fue acompañado por una multitud que colmó los cuatro costados, y fueron testigos del triunfo que obtuvieron los dirigidos por Julián Cayuan y Martín Hernández.

La gente de Camberra ingresó primero al campo de juego, y los jugadores de Huracán ingresaron caminando, muchos acompañados con sus hijos de la mano, y con dos banderas, y un mismo destinatario: Jorge Barría, quien no atraviesa un buen momento de salud.

Antes del pitazo inicial, el capitán de Camberra le entregó a Nelson Amaya una camiseta, que fue retribuido con un aplauso.

El calor hizo que el juego se detenga sobre los 20m para refrescar a los 22 protagonistas que comenzaron estudiándose. En el “Globo” la calidad intacta de Nelson Amaya para generar juego para "Polo" Winter y el "Batata" Barrientos fue uno de los puntos altos, junto a la presencia de Eduardo Villarroel en el círculo central, mientras que la zurda de Asencio en Camberra fue desequilibrante en el “Verdinegro”.

La emoción máxima del encuentro se dio sobre los 23m cuando a la salida de un tiro de esquina desde la derecha, un despeje le dejó la pelota a Ulloa en el vértice del área y el volante la puso en el borde del área chica para que José López se anticipe a Alderete y clave el primero de la tarde, y lo grite de cara a su gente.

El “Globo” perdió de a poco la brújula, y Camberra fue inteligente. Las marcas se ajustaron más, y a Huracán se le hizo difícil dominar la pelota. La velocidad de los delanteros del “Aurinegro” hizo que jueguen largo.

Llamazarse tuvo el empate antes del descanso, tras un desborde por derecha de Winter, pero el carrilero remató apenas desviado, y en el complemento Camberra hizo su juego. No se apuró, y sacó provecho de la desesperación del “Globo” que no encontró nunca el camino para forzar el alargue, aunque si tuvo chances de gol.

A los 3m Víctor Torres tapó un disparo a quemarropa de Winter en el área chica tras un rebote, y fue tal vez la atajada del campeonato. De contra, lo pudo liquidar Camberra en una jugada que comandó Asencio y habilitó a Chiguay Zuñiga que no pudo darle precisión al disparo.

El “Globo” no bajó nunca los brazos y lo busco de diferentes maneras, aunque las más claras fueron de jugada parada. A los 25m Morete ejecutó un tiro libre que se fue apenas por sobre el travesaño y sobre la media hora, “Batata” Barrientos dominó la pelota, y al entrar al área enganchó hacían adentro y su remate se estrelló contra el travesaño, mientras todo el banco de suplentes se miraba agarrándose la cabeza.

El final del partido fue de dientes apretados. El ingresado Velázquez en el “Globo” tuvo un cruce con Carlos Giménez. El de Huracán tiró un cabezazo y el de Camberra le devolvió “un cortito” y Orellano los mandó a las duchas a los dos, mientras que desde los bancos de suplentes también llovieron insultos mutuos.

El pitazo final decretó la alegría “verdinegra” que se juntó en el círculo central con su gente, y la familia. No fueron pocos los jugadores de Camberra que se acercaron a saludar hasta el banco de suplentes del “Globo”, y luego si festejar con sus compañeros. Los abrazos, y las lágrimas se juntaron con las sonrisas en el círculo central. Los músculos ya no podían correr más, pero la satisfacción de un nuevo logro en los Veteranos hizo que los festejos se extiendan por un largo rato.



