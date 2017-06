El Patagónico | País/Mundo | POLITICA - 17 junio 2017 Camino a las PASO: uno de cada cuatro electores está afiliado a un partido político Los datos se desprenden de un informe de la Cámara Nacional Electoral. De acuerdo al relevamiento, en el padrón provisorio de las próximas elecciones hay 33.152.790 electores registrados, de los cuales 8.288.697 figuran como afiliados a un partido político.

En la Argentina uno de cada cuatro electores está afiliado a un partido político y en algunas zonas del país el porcentaje llega a casi el 46%. Los datos se desprenden de un informe de la Cámara Nacional Electoral (CNE) al que accedió ámbito.com. De acuerdo al relevamiento, en el padrón provisorio de las próximas elecciones hay 33.152.790 electores registrados, de los cuales 8.288.697 figuran como afiliados a un partido político.

Sin embargo, para los especialistas el peso real de los afiliados en la Argentina navega por la intrascendencia. Expertos advirtieron por la "falta de control" sobre los padrones y al mismo tiempo sostuvieron que el rol de los militantes partidarios pasó a un segundo plano.

En ese contexto, Pablo Secchi, Director Ejecutivo de Poder Ciudadano, consideró que el control sobre las afiliaciones partidarias "es muy laxo" porque "no hay una regulación demasiado firme en ese sentido".

El listado de provincias con mayor porcentaje de afiliados sobre los electores lo encabeza la provincia de Jujuy, seguida de Corrientes y de Formosa, respectivamente. En el caso del territorio gobernado por Gerardo Morales, hasta abril pasado en la Justicia electoral registró un total de 246.641 afiliados a partidos políticos, lo que representa el 45,75% del total de electores registrados en el padrón.

Por su parte, en Corrientes el porcentaje de adscriptos sobre el padrón llega al 44,46%, mientras que en Formosa la porción de militantes registrados alcanza al 42,72% de los habilitados para sufragar. Por el contrario, los distritos con menor porcentaje de afiliados sobre el padrón son Ciudad de Buenos Aires (17,36%), Río Negro (19,97%) y Chubut (20,70%).

De acuerdo a las estadísticas, quince de los veinticuatro distritos superan el promedio del 25% de afiliados registrado a nivel nacional. De esa porción, cinco provincias se encuentran en el NOA, tres en el NEA, tres en Cuyo, dos en la Patagonia y las dos restantes en el centro del país.

En cuanto a la cantidad de adscriptos, la provincia de Buenos Aires encabeza la lista de distritos con mayor cantidad de militantes con más de dos millones seiscientos mil afiliados. La siguen Córdoba con cuatro veces menos afiliados que el territorio bonaerense y Santa Fe donde hay unos once mil menos que sus vecinos. Sin embargo, en estos tres distritos el porcentaje no llega a la media nacional.

En el otro extremo, Tierra del Fuego (37.404), Santa Cruz (54.054) y La Pampa (74.714) son los distritos con menor cantidad de afiliados políticos. Sin embargo, sólo en la provincia gobernada por Alicia Kirchner se registra un porcentaje de adscriptos sobre el padrón menor al promedio del país.

Al respecto, Claudio Bargach, coordinador nacional de la ONG Ser Fiscales, dijo que "a mayor politización, menor cantidad de afiliados" y puso como ejemplo "lo que sucede" en la Ciudad de Buenos Aires. En ese sentido, consideró que "en el Norte a veces es indispensable afiliarse para gozar de ciertos favores".



