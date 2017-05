El Patagónico | Regionales | COMISARIAS - 08 mayo 2017 Caminoa pidió informes sobre la cantidad de detenidos en comisarías y su situación Presentó en la última sesión de la Legislatura un pedido de informes al Poder Ejecutivo para que detalle la cantidad de detenidos condenados que actualmente se encuentran alojados en las comisarías de Chubut.

La diputada provincial de Cambiemos, Jacqueline Caminoa, pidió al Ejecutivo que informe que cantidad de detenidos están alojados en las comisarías del Chubut –en lugar de penitenciarias y alcaidías- y si las mismas están en condiciones para albergar a condenados por haber cometido delitos varios.

En su presentación, Caminoa consulta si el Estado tiene previsto el traslado de dichos detenidos a los nuevos módulos carcelarios próximos a inaugurarse, y si en los casos de que los condenados estén alojados en comisarías de pequeños pueblos se han tomado los recaudos necesarios para garantizar la seguridad, tanto de los ciudadanos como de los detenidos.

La diputada también preguntó sobre la plena atención médico sanitaria de los detenidos ya que, en una reciente recorrida, detectó que muchas comisarías cuentan con detenidos condenados alojados en instalaciones que carecen instalaciones adecuadas en cuanto a infraestructura, seguridad médico sanitaria.

Además dijo que las comisarías ubicadas en pequeñas localidades, no cuentan con personal suficiente como para afrontar las tareas de prevención y contención en el sector urbano, teniendo que destinar agentes a la custodia de estos detenidos, situación que se agrava los días de visita donde se deben asignar más efectivos al control pertinente.



SEROS, LA DEUDA

Y EL BALANCE

Además la diputada presentó otro pedido de informes al Poder Ejecutivo dado a que no se ha podido aportar por parte del Instituto de Seguridad Social y Seguros la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio Presupuestarios 2016 y Resolución de aprobación del mismo, cuyo plazo de elevación al Poder Ejecutivo ha expirado el 1 de Mayo de este año, por lo que queda pendiente de remisión.

Caminoa solicitó contar con la totalidad de los aportantes al sistema de la Seguridad Social Provincial, Municipios, Organismos de Contralor y descentralizados, Banco del Chubut reflejando también por separado los montos de aportes personales y contribuciones patronales, Previsionales y de Obra Social, correspondientes a los Ejercicios 2016 y 2017 hasta el mes de mayo.

En la requisitoria, la diputada pide datos como la cantidad de aportantes, convenios de pago por aportes adeudados, el estado de la deuda tanto en general como la contraída por pago a ex agentes ypefianos a quienes les adeudaba el Gobierno nacional.

Fuente: