Camioneros amenaza con iniciar un plan de lucha contra YPF

El Sindicato de Camioneros abrió nuevos frentes de conflicto en Comodoro Rivadavia por demoras en las liquidaciones de haberes y despidos. Al conflicto con MEHSA se suma ahora la situación de Transportes Melián donde los trabajadores llevan 24 días sin cobrar su salario. Por la delicada situación de las Pymes, el secretario general de Camioneros Jorge Taboada responsabilizó a la operadora YPF.

"Acá está en juego el trabajo de mucha gente, dejaron a miles de trabajadores en la calle, por eso creemos que la sociedad no debería criticar o sorprenderse cuando nosotros salimos a defender los puestos de laburo", señaló el dirigente. Asimismo, pidió que la Cámara de Empresas Regionales tome postura ante la situación que atraviesa la cuenca. "YPF está llevando al quebranto a las empresas que trabajan en la zona., Y la Cámara no dice nada, acá los que están llevando a las empresas a una situación de asfixia no son los trabajadores", aclaró Taboada.

Esta tarde, en el marco de la conciliación obligatoria con la empresa MEHSA, la operadora como socia solidaria debía estar presente en la mesa de negociación pero no estuvo. Por esta causa, Camioneros definió para mañana a partir de las 8 de la mañana una reunión de comisión directiva y plenario de delegados para definir un plan de lucha.

Aunque. Taboada en diálogo con el periodista Adolfo Morales no quiso adelantar cuáles serán los mecanismos de protesta elegidos indicó que tendrán rebote a nivel nacional. "Donde haya un loguito de YPF lo vamos a combatir, esté en el lugar que esté", dijo.

Sobre la posibilidad de contar en el plan de lucha con el apoyo de otros gremios de la actividad petrolera, Taboada indicó que no espera el apoyo de nadie: "no espero nada de nadie, las operadoras y especialmente YPF dejaron a mies de trabajadores en la calle y no se hizo ni una fogata en Comodoro. Por eso, yo lo que digo es nosotros vamos a salir a pelear con mi trabajadores, porque no estoy para defender a la empresa, vamos a salir a reclamar afectando a quienes tengamos que afectar", sintetizó.