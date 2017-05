El Patagónico | Regionales - 25 mayo 2017 Camioneros definirá hoy acciones contra YPF El secretario general de Camioneros, el diputado nacional Jorge Taboada, adelantó que el gremio continuará defendiendo a los trabajadores y combatiendo a YPF, que ayer no se presentó a la audiencia conciliatoria convocada por el Ministerio de Trabajo para tratar la situación de los trabajadores de la empresa Transportes MEHSA. Hoy el plenario define acciones más duras. “

Donde veamos un loguito de YPF, lo vamos a combatir”, aseguró ayer el secretario general de Camioneros, que transmitió su molestia por la falta de participación de la operadora petrolera y Transportes MEHSA en la audiencia de conciliación que había convocado el Ministerio de Trabajo.

"La audiencia fracasó porque YPF no se presentó, eso marca la falta de interés para solucionar los problemas. Tampoco asistió el dueño de Transportes Mansilla (MEHSA). Desde el gremio pedimos una nueva audiencia y el Ministerio resolvió que la próxima será el jueves 1 de junio. No descartamos llegar a la misma con medidas de acción directa”, advirtió Taboada.

El líder camionero recordó además: “YPF paralizó los equipos de torre por ende toda la actividad en Santa Cruz y Comodoro Rivadavia. Esto llevó a la empresa MEHSA, como a un montón de otras empresas de servicios, a una situación de quebranto. Ante este escenario las empresas tienen que despedir trabajadores porque no le cierran los números".

Respecto a la situación de MEHSA, el diputado nacional indicó que la firma “nos preavisó que 51 trabajadores iban a ser despedidos, Acá la responsable solidaria y directa es de YPF. Quizás a la operadora le conviene mantener los equipos parados, pero que sepan que nosotros vamos a nacionalizar el conflicto, y donde veamos un loguito de YPF lo vamos a combatir”, señaló.

Consultado acerca de las medidas de acción directa que los camioneros podrían tomar Taboada fue claro: “no descartamos ni la toma de la playa de tanques ni ninguna otra medida, la decisión será tomada mañana jueves por el Plenario de la Comisión Directiva”, adelantó.



TRANSPORTES MELIAN



Acerca de la situación en la Empresa de Transporte Melian, Taboada, aseguró: “está paralizada toda la operación, estamos a día 24 y todavía no cobramos los salarios. Luego uno tiene que escuchar que las Cámaras salen a defender a las Operadoras, cuando son ellas las responsables de esta situación de quebranto y no los trabajadores. Vamos a salir a pelear como corresponde. Estamos hablando de miles de puesto de trabajo”, recordó.

Para finalizar Taboada subrayó: “no espera nada de nadie, ni que se sume ningún otro sector” a las posibles medidas de acción directa que Camioneros evaluará desde hoy a primera hora.

